双子出産の中川翔子「哺乳瓶自分で持つようになった」生後半年の息子公開「頑張って飲んでて愛おしい」「クリクリおめめが愛らしい」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。哺乳瓶を持つ息子の姿を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「小さな成長が嬉しい」哺乳瓶持って飲む生後半年息子
中川は「ハーフバースデー記念日だからか哺乳瓶自分で持つようになった！」とつづり、写真を投稿。双子の弟が両手で哺乳瓶を持ち、ミルクを飲む姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「小さな成長が嬉しいですね」「ちょっとずつ大きくなってる」「クリクリおめめが愛らしい」「頑張って飲んでて愛おしい」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「小さな成長が嬉しい」哺乳瓶持って飲む生後半年息子
◆中川翔子、哺乳瓶持つ息子公開
中川は「ハーフバースデー記念日だからか哺乳瓶自分で持つようになった！」とつづり、写真を投稿。双子の弟が両手で哺乳瓶を持ち、ミルクを飲む姿が収められている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「小さな成長が嬉しいですね」「ちょっとずつ大きくなってる」「クリクリおめめが愛らしい」「頑張って飲んでて愛おしい」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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