2026年3月28日（土）に『ヒャダインのわいわいわいサタデー』が放送された。

1983年から12年にわたって、毎週土曜に放送されていたABCテレビのワイド番組『わいわいサタデー』を、音楽クリエイターのヒャダインが検証する当番組。「土曜のお昼はこれを見て育った」というヒャダインが番組愛を熱く語った前回の反響を受けて、今回第2弾が放送されることとなった。

©️ABCラジオ

毎週、一般人が出演するコーナーやコンテストが開催されていたわいわいサタデー。かつては水着審査もあったという、なかなかきわどい企画も開催されていたなかで、今回は前回の放送を聴いた『ユニフォーム奥様美人コンテスト』に出場していたリスナーからのおたよりをもとに当時の話を伺い、詳細を紹介した。

1人目は、なんとこのコンテストの優勝者。リスナー本人は別のコンテストに出たかったそうだが、募集締め切りによりこの大会に出場することになった。

その時のユニフォームとして番組から提案されたのは、なんとバニーガール！これにはヒャダインも「ほんま何言うてんのですよね、もうね一発アウト」とコメント。

さすがのリスナーも夫と子どももいるので、とバニーガールを断ると、「婦人警官はどうですか？」と勧められたそう。婦人警官のユニフォームで出場したリスナー。なんと、元々、ミスヤングインターナショナル大阪代表や、漫画雑誌少女フレンドの表紙にもなったことのある実力者。

他者も認める美人ではあったが、ゲストのアホの坂田でおなじみ、坂田利夫からは「普通にしていたらキツくみえるからずっと笑っておいたほうがいい」とアドバイスされ、その通りにした結果、無事、優勝を勝ち取った。

そんなコンテストの優勝賞品は、なんとハワイ旅行１人分、大丸百貨店のレストランで使える商品券が５万円分。そして普段使いできないような派手なネックレス……と豪華。優勝して周りの反応はどうだったのかというと……？

もう1人、なんと同じコンテスト（別日に開催）に出場していた人のエピソードも。『わいわいサタデー』を当時見ていた人なら、懐かしくなること間違いなし。見ていなかった人も、こんなテレビがあったのか…と感じてほしい。

ぜひ続きはradikoでお聴きください。