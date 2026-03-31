見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の30日に放送された初回の平均世帯視聴率が14・9％（関東地区）だったことが31日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・3％だった。前作の「ばけばけ」を1・1ポイント、下回った。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

◆近年の朝ドラの関東地区における初回平均視聴率

▼10年前期「ゲゲゲの女房」14・8％

▼10年後期「てっぱん」18・2％

▼11年前期「おひさま」18・4％

▼11年後期「カーネーション」16・1％

▼12年前期「梅ちゃん先生」18・5％

▼12年後期「純と愛」19・8％

▼13年前期「あまちゃん」20・1％

▼13年後期「ごちそうさん」22・0％

▼14年前期「花子とアン」21・8％

▼14年後期「マッサン」21・8％

▼15年前期「まれ」21・2％

▼15年後期「あさが来た」21・2％

▼16年前期「とと姉ちゃん」22・6％

▼16年後期「べっぴんさん」21・6％

▼17年前期「ひよっこ」19・5％

▼17年後期「わろてんか」20・8％

▼18年前期「半分、青い。」21・8％

▼18年後期「まんぷく」23・8％

▼19年前期「なつぞら」22・8％

▼19年後期「スカーレット」20・2％

▼20年前期「エール」21・2％

▼20年後期「おちょやん」18・8％

▼21年前期「おかえりモネ」19・2％

▼21年後期「カムカムエヴリバディ」16・4％

▼22年前期「ちむどんどん」16・7％

▼22年後期「舞いあがれ！」16・3％

▼23年前期「らんまん」16・1％

▼23年後期「ブギウギ」16・5％

▼24年前期「虎に翼」16・4％

▼24年後期「おむすび」16・8％

▼25年前期「あんぱん」15・4％

▼25年後期「ばけばけ」16・0％

▼26年前期「風、薫る」14・9％