本郷柚巴『週プレ』巻頭グラビアで魅せる夏先取りの進化するスーパーボディ♡

本郷柚巴が、3月30日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』15号グラビアに登場。

本郷柚巴 ©YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社

【プロフィール】

本郷柚巴（ほんごう・ゆずは）

2003年1月12日生まれ 大阪府出身 身長157cm

アイドルグループ「NMB48」の元メンバーで、グラビアだけではなく、俳優業にも力を入れる。3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売中。出演舞台『明日の卒業生たち』が4月2日（木）～12日（日）に東京・すみだパークシアター倉で公演予定。詳しくはこちらをチェック！

【https://asusotsu2026.studio.site】

公式X【@yuzuha_hongo】公式Instagram【@h.yuzuha_0112】

公式TikTok 【@hongo.yuzuha】

今号の『週プレ』は、進化しつづけるスーパーボディ・本郷柚巴の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ネクストブレイク女優・和内璃乃の目をひく端正なルックス、グラビアレジェンド・天木じゅんから衝撃の発表が！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの本郷柚巴『週プレ プラス！』アザーカット集「FLYING SUMMER ひと足お先に夏モード！～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月30日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

本郷柚巴『週プレ プラス！』アザーカット集「FLYING SUMMER ひと足お先に夏モード！～prologue～」©YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社

＜特集情報＞

高市首相が怯えるトランプ「忠誠心テスト」追試の中身、祝開幕!! 2026プロ野球・新外国人43名全員ガチ査定！ サッカー日本代表森保一監督と堂安律のWインタビューも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』15号は3月30日に発売！