ペニーワイズの起源が明らかに…『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜シーズン1＞』ブルーレイBOX、6月3日（水）発売！

大ヒットホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』シリーズの前日譚ドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜シーズン1＞』ブルーレイBOXが6月3日（水）に発売となる。

27年ごとに起きる惨劇。恐怖の始まり

すべての恐怖はこの町から始まった…。この前日譚は殺人ピエロ、ペニーワイズの起源を描く戦慄のオリジンストーリー。デリーに潜む恐怖の始まりが、今明かされる。本作は、HBOのホラーシリーズとしてHBO Maxにおけるプレミアでの視聴者数ナンバー1を獲得。さらに全ジャンルにおいても『THE LAST OF US ＜シーズン2＞』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン ＜シーズン1＞』に次いで3番目に多い視聴者数を記録した。

原作の世界観を忠実に引き継ぎ、原作者スティーヴン・キング本人も「素晴らしい。第1話は恐怖だ」と絶賛。映画シリーズを手掛けたムスキエティ兄妹の製作総指揮のもとで再構成された、ホラーファンにもドラマファンにも響く、高いドラマ性とシネマティックなクオリティを兼ね備えた新章となっている。

27年に一度現れるペニーワイズによる惨劇を、その時代の雰囲気まで活かしてシリーズ化。シーズン1は『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の舞台である1989年の27年前、1962年のメイン州デリーへとさかのぼる。映画シリーズを知らなくても楽しめる独立した物語構成であり、ここから見始めることも可能な一方、映画版のファンには劇中で描かれる出来事へと繋がる様々な伏線も見どころだ。

ブルーレイBOXには、映像特典を約79分収録！ 「デリーの秘密」と題した全8話分のメイキング映像のほか、キャストや制作陣が語る撮影の舞台裏などの特典映像をおよそ79分収録予定。また、Amazon.co.jpで購入いただいた方に先着で「ビジュアルシート6枚セット」をプレゼント！ ここでしか手に入らないオリジナルデザインとなる。

『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜シーズン1＞』作品情報

キャスト

シャーロット・ハンロン：テイラー・ペイジ

リロイ・ハンロン：ジョヴァン・アデポ

ショー司令官：ジェームズ・レマー

ハンク・グローガン：スティーヴン・ライダー

マージ・トルーマン：マチルダ・ローラー

ロニー・グローガン：アマンダ・クリスティーン

リリー・ベインブリッジ：クララ・スタック

ウィル・ハンロン：ブレイク・キャメロン・ジェームズ

リッチ・サントス：アリアン・S・カルタヤ

ディック・ハロラン：クリス・チョーク

ペニーワイズ：ビル・スカルスガルド

イングリッド：マデリーン・ストー

スタッフ

原作：スティーヴン・キング

製作総指揮：バルバラ・ムスキエティ、アンディ・ムスキエティ、ジェイソン・フュークス、ブラッド・ケイレブ・ケイン、デビッド・コートスワース、ビル・スカルスガルド、ダン・リン、ロイ・リー、シェリー・ミールズ

ストーリー

＜第1話：新たな恐怖＞

デリー学園に通うリリーは、父親が不慮の死を遂げて以来、悩みを抱えていた。そして、自分の身に起こる謎の現象と、映画館を出た後に失踪した少年マティの謎を解明しようと、仲良くなったロニー、フィル、テディと映画館に向かうのだが…。

『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。＜シーズン1＞』商品情報

発売日

2026年6月3日（水）

※レンタルDVD同日リリース

価格

ブルーレイBOX（3枚組）…14,850円（税込）

映像特典

＜Disc1＞

●デリーの秘密 第1話

●デリーの秘密 第2話

●デリーの秘密 第3話

＜Disc2＞

●デリーの秘密 第4話

●デリーの秘密 第5話

●デリーの秘密 第6話

＜Disc3＞

●デリーの秘密 第7話

●デリーの秘密 第8話

●キャスト＆制作陣が語る！撮影の舞台裏

●ペニーワイズになるまで

●恐怖という名の偏見

【Amazon.co.jp限定特典】ビジュアルシート6枚セット

（※特典はなくなり次第終了となります）

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

（海外ドラマNAVI）

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