フジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」公式Ｘは３０日、更新され「本当に火曜ドラマは大変だったんです…」と本音を吐露している。

冬スタートのドラマが次々最終回を迎える中、「東京Ｐ．Ｄ．」はまだ最終回を迎えない。３１日は第１０話。

９話では幹事長爆殺未遂事件の真犯人が名乗りを上げているが、すでに別の人物を犯人と断定している公安は、時効を理由に再捜査を認めない。だが実際は、真犯人は海外で生活していたことから、時効にはまだ達しておらず、今泉（福士蒼汰）ら広報の面々は記者側も巻き込み、外部から内部に圧力をかけるべく動き出す。

火曜日ドラマはＮＨＫ「テミスの不確かな法廷」が１０日最終回。テレビ朝日系「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」が１７日に最終回。ＴＢＳ系「未来のムスコ」が２４日に最終回を迎え、残るは「東京Ｐ．Ｄ．」のみ。

火曜ドラマはどのドラマも良作で、ネットで話題になる人気作揃い。ドラマファンは忙しい思いをしていた。「東京Ｐ．Ｄ．」はミラノ・コルティナ五輪放送の影響で、途中２週連続お休みとなったこともあり、最終回は４月７日予定。

最後まで放送の「東京Ｐ．Ｄ．」公式Ｘは「本当に火曜ドラマは大変だったんです…！」と本音を吐露。『火曜日はドラマが忙しい！』という嬉しい悲鳴もたくさんいただき、その中に東京Ｐ．Ｄ．も入れていただけていること、本当にありがたく思っています。話題のドラマが続々と最終回を迎える中、東京Ｐ．Ｄ．はまだまだ放送中」とＰＲしていた。