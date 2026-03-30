バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）で、名作揃いだった2024年上半期の中から、MCを務める千鳥の大悟が選ぶ珠玉の爆笑シーンを一挙大公開！ その中には、ロケ当時76歳だったレジェンド芸人の乗るカヌーが転覆する、衝撃のシーンもあった。

【TVer】何度見てもヒヤヒヤ＆爆笑！ 76歳レジェンド芸人のボート転覆命がけ水落ちシーン

『相席食堂』に登場したレジェンド芸人とは、2024年6月18日放送当時76歳だったはな寛太・いま寛大のいま寛大。昭和に「ちょっと待ってね」というギャグで、一世を風靡したことでお馴染みだ。そんないま寛大は兵庫県西宮市にて、人生で初めてカヌーを体験した。

スタジオでVTRを見守る千鳥は、女子大生たちにサポートされながらカヌーに恐る恐る乗ろうとするいま寛大にヒヤヒヤ。いま寛大がなんとかカヌーに乗って漕ぎ始めると、「さすがに落ちんわな～」と一安心した。

しかし、突然カヌーが大きくバランスを崩し、いま寛大は乗ったまま水中にドボン！ 衝撃的な光景に大悟は、「危ない危ない！ 助からんって絶対に！」「ワシらでもパニくるよこれ！」と苦笑交じりに大騒ぎ。相方のノブもいま寛大を心配しつつ、「一番危ないぞ、今までのバラエティの映像で！」と苦笑いした。もちろんいま寛大は無事で、その後もロケを続行した。

なお、いま寛大の“命がけの水落ちシーン”は、『相席食堂』2026年3月24日放送回で再び紹介された。同放送回では、「大悟が選ぶ！おかわり賞ランキングベスト10 ～2024年上半期編～」と題し、2024年１～６月までの放送の中から、大悟が「もう一度見たい！」とリクエストする“おかわり賞”10シーンをランキング形式で発表した。

ちなみに、おかわり賞ランキングベスト10にランクインしたいま寛大のシーンは、命がけの水落ちではなく、とんでもない進化を遂げた「ちょっと待ってね」。順位は6位だった。

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