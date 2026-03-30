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「最終回でリブートしていたのは2人」トケル氏が語る『リブート』真の結末

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TBS日曜劇場「リブート」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第９話ドラマ考察 最終回のリブートは２人か！？ 結末予想 伊藤英明 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開した。動画では、最終回の速報として物語の核心である「リブートの弱点」について独自の見解を語っている。



動画の冒頭でトケル氏は、本作品が家族の絆を描いた物語であると指摘。その上で、真北正親（伊藤英明）を取り巻く複雑な人間関係に言及した。真北が兄であり政治家のヤイチを逮捕しようと奔走した背景には、妻がヤイチと不倫していたという個人的な怨恨が絡んでいると解説。「実の兄弟で妻を争っているような状況とは思わなかった」と、予期せぬ展開への驚きを口にした。



さらにトケル氏は、外見を変える「リブート」の最大の弱点を「家族にはバレてしまう点」だと断定する。早瀬陸（鈴木亮平）が母親の早瀬良子（原田美枝子）に、儀堂歩（鈴木亮平）が妻の儀堂麻友（黒木メイサ）にそれぞれ正体を気づかれた事実を列挙。また、幸後一香（戸田恵梨香）の正体も妹の幸後綾香（与田祐希）に看破されていた事象を挙げ、「いくら外見を変えても、中身が変わっていれば理解している人たちには分かってしまう」と分析した。真北の妻が不倫に走ったのも、夫がリブートして中身が別人になっていた事実に気づいたためではないかと推測している。



最後には、最終回で冬橋航（永瀬廉）のリブートが判明した事実に加え、「真北正親もリブートしていたのではないか」との仮説を展開。「最終回では2人がリブートしていた」と結論づけ、ライブ配信でのさらなる考察を視聴者に約束して動画を締めくくった。