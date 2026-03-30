突然、飼い主さんに何かを訴え出した猫さん。「どうしたの？」と飼い主さんが尋ねると……。あまりにも可愛すぎる鳴き声がInstagramで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破し、「可愛すぎて震える…」「想像以上にモキュだった笑」「可愛すぎて何回もリピートしました！」といった声が寄せられました。

【動画：突然何かを訴えはじめた猫→なんだろうと思っていると…反則級に可愛い『驚きの鳴き声』】

「どうしたの？」と尋ねると…

Instagramアカウント「ソラナとダイア(@solanadaia0610)」さまでは、元保護猫ちゃんの「ダイア」ちゃんと「ソラナ」ちゃんの日常が更新されています。

ある日のこと。飼い主さんがくつろいでいると、目の前にやってきたというダイアちゃん。

そんなダイアちゃんに飼い主さんが「どうしたの？」と尋ねると……

どうやら何か飼い主さんに訴えたいことがあるようで、「ニャァ～～～」と高く澄んだ鳴き声で応答してくれたのだとか！

最後のひと鳴きが破壊力抜群！

あまりにも可愛い鳴き声に、飼い主さんも「どうしたの？」ともう一度、問いかけると、今度は少し強めに「ニャア～」とお返事。はっきりとした高く愛らしい声に、飼い主さんもメロメロだったそうです。

しかし、一体ダイアちゃんが何を訴えているのかわかりません。しばらく「何？」「ダイア？」と優しく声をかけていた飼い主さん。すると……

飼い主さんに甘えるためか、飛び乗ってきたというダイアちゃん。飛び乗った拍子に、なんと「もきゅっ」という破壊力抜群の可愛すぎる鳴き声が！

まるで赤ちゃんのような、不思議な擬音のような鳴き声に、飼い主さんも思わず悶絶してしまったそうですよ！

可愛すぎる鳴き声がSNSで話題に

ダイアちゃんのあまりにも可愛すぎる鳴き声は、Instagramに投稿されるや否や、多くの人から「可愛すぎて震える…」「想像以上にモキュだった笑」「可愛すぎて何回もリピートしました！」といった声が殺到！

記事執筆時点で、73万回以上再生されるほど大きな反響を呼びました。

そんなダイアちゃん。普段は一緒に保護されたソラナちゃんと暮らしているそうです。

ダイアちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ソラナとダイア(@solanadaia0610)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。