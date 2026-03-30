読者の皆さんこんにちは。最近は小倉での落車の影響もあり、しっかりとしたトレーニングができていません。年も年ですし、少しずつ上向くよう自分なりに向き合っている最中です。

先日、嘉永泰斗君の祝賀会に出席するために熊本へ行ってきました。行きの新幹線でのこと。先輩から聞いた節約方法を試しました。大阪までは“のぞみ”の指定席。大阪から熊本までは“さくら”の指定席に2分割。グリーン席は通常2列×2列の配置ですが、大阪からの“さくら”の指定席も2列×2列の配置なのです。リクライニングやコンセント、乗り換えなどに多少の不便はありますが、これだと約1万円の節約。往復では2万円もお得になります。もし九州へ行かれる予定がある方は、一度試してみてはいかがでしょうか。そして浮いたお金で車券を買い、もうけてください（笑い）。

さて、祝賀会では熊本の同期と、熊本の若手S級選手たちと同じテーブルになりました。私の隣にいたのは緒方将樹君。彼からずっとお酒をつがれ続けました。九州男児の素晴らしい飲みっぷりと、攻めのスタイルに結構やられちゃいましたが、熊本の若い選手たちとも仲良くなれた気がします。同期の小川勇介とも意識を高め合えました。

お酒はコミュニケーションの「潤滑油」のようなものだと思います。三重や中部地区の選手とも楽しい場にする程度のお酒を一緒に飲んで、絆を深めていきたいですね。

祝賀会に出席し、選手の成功を目の当たりにすることで「自分も頑張ろう」、「自分自身を見つめ直そう」と思えるいい機会にもなります。あらためまして、嘉永君、初タイトルおめでとうございました！

私の次走は4月1日からの京王閣です。今後の調子を少しでも上げていけるよう、レースにもしっかり向き合っていきたいと思います。（競輪選手）