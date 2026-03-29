のん、坂本龍一さんの意志を受け継ぐ舞台に「力を感じました」
俳優・アーティストののんが26日、オフィシャルブログを更新。東北ユースオーケストラの公演に朗読で参加したことを報告し、舞台裏オフショットを公開した。
同オーケストラは、2023年３月28日に71歳で亡くなった音楽家・坂本龍一さんが、2011年の東日本大震災の復興支援を目的に被災地の若者らと2013年に立ち上げたもの。のんは東京公演で朗読するのは２回目で、前年まで担当していた吉永小百合から指名を受けた。
この日、「届ける」と題したブログで、のんは「本日、東北ユースオーケストラの公演に朗読で参加させていただきました」と報告。坂本龍一さんの意志を受け継いで演奏される楽曲について「力を感じました」と振り返り、「オーケストラの皆さんの演奏と共に、吉永小百合さんの選んだ詩を読みました」と明かした。
さらに「毎回、きらめきとパワーをもらえる。特別な時間が流れていました」と心境をつづり、「みんな素敵だったなあ」と充実した様子を伝えた。
ブログには、淡いベージュのハイネックブラウスに繊細なプリーツスカートを合わせた上品なスタイリングで、胸元には黒のコサージュをあしらい、落ち着いた雰囲気を演出。ナチュラルなヘアメイクで壁にもたれながら穏やかな表情や凛としたまなざしを見せる舞台裏のオフショットも公開。
この投稿にファンから「あらためて側にいる人の大切さを考えされる」「待つ場所があるっていいよね」「素敵な衣装を見れて嬉しい」「震災は今も終わっていません」 「年を重ねる美しさもあると感じます」「いつまでも感性磨いてて素晴らしい」「かわいい」」「『てっぺん』の時も思ったのですが、のんちゃんと吉永さん、似た空気感がありますね」「ドレスも、似合ってます」などの声が寄せられている。
同オーケストラは、2023年３月28日に71歳で亡くなった音楽家・坂本龍一さんが、2011年の東日本大震災の復興支援を目的に被災地の若者らと2013年に立ち上げたもの。のんは東京公演で朗読するのは２回目で、前年まで担当していた吉永小百合から指名を受けた。
さらに「毎回、きらめきとパワーをもらえる。特別な時間が流れていました」と心境をつづり、「みんな素敵だったなあ」と充実した様子を伝えた。
ブログには、淡いベージュのハイネックブラウスに繊細なプリーツスカートを合わせた上品なスタイリングで、胸元には黒のコサージュをあしらい、落ち着いた雰囲気を演出。ナチュラルなヘアメイクで壁にもたれながら穏やかな表情や凛としたまなざしを見せる舞台裏のオフショットも公開。
この投稿にファンから「あらためて側にいる人の大切さを考えされる」「待つ場所があるっていいよね」「素敵な衣装を見れて嬉しい」「震災は今も終わっていません」 「年を重ねる美しさもあると感じます」「いつまでも感性磨いてて素晴らしい」「かわいい」」「『てっぺん』の時も思ったのですが、のんちゃんと吉永さん、似た空気感がありますね」「ドレスも、似合ってます」などの声が寄せられている。