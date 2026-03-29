戸田恵梨香『リブート』考察班に謝罪 ネット有力説を自ら否定
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が最終回を迎える中、俳優の戸田恵梨香が視聴者の間で盛り上がる“考察”について言及し、話題となっている。
【写真あり】“妹”との2ショットが公開された戸田恵梨香
戸田は28日放送の同局系『王様のブランチ』（土曜午前9時30分）に出演し、SNS上で展開されているさまざまな考察を「ちょこちょこ見ていて」と明かした。特に注目されたのが、自身が演じる幸後一香を巡る説で、「一香の前髪が下りている時と流れている時があって、『表に出てきている一香が2人いるんじゃないか』っていう説があって」と紹介した。
しかしこの説について戸田は、「それは服に合わせたヘアメイクだったから、それは申し訳ないと思った」と説明し、“一香2人説”を否定。「皆さんそこまで細かいところまで見てるんだと、びっくりしました」と率直な驚きを語った。
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明するため顔を変えて再起動し、事件の真相に迫るエクストリーム・ファミリーサスペンス。物語序盤からSNSでは考察が活発に行われ、登場人物の言動や細かな演出に至るまで注目が集まってきた。
【写真あり】“妹”との2ショットが公開された戸田恵梨香
戸田は28日放送の同局系『王様のブランチ』（土曜午前9時30分）に出演し、SNS上で展開されているさまざまな考察を「ちょこちょこ見ていて」と明かした。特に注目されたのが、自身が演じる幸後一香を巡る説で、「一香の前髪が下りている時と流れている時があって、『表に出てきている一香が2人いるんじゃないか』っていう説があって」と紹介した。
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明するため顔を変えて再起動し、事件の真相に迫るエクストリーム・ファミリーサスペンス。物語序盤からSNSでは考察が活発に行われ、登場人物の言動や細かな演出に至るまで注目が集まってきた。