富山vs今治 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](富山)
※14:00開始
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 14 谷本駿介
MF 15 坪井清志郎
MF 18 伊藤拓巳
MF 20 チョン・ウヨン
FW 42 キム・テウォン
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
FW 9 吉平翼
FW 11 小川慶治朗
FW 30 中島裕希
監督
安達亮
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 24 竹内悠力
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 16 山本透衣
DF 29 丸山大和
MF 17 持井響太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
MF 77 加藤潤也
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二
※14:00開始
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 14 谷本駿介
MF 15 坪井清志郎
MF 18 伊藤拓巳
MF 20 チョン・ウヨン
FW 42 キム・テウォン
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
MF 34 竹中元汰
FW 9 吉平翼
FW 11 小川慶治朗
FW 30 中島裕希
監督
安達亮
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 24 竹内悠力
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 16 山本透衣
DF 29 丸山大和
MF 17 持井響太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
MF 77 加藤潤也
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二