ブレイク時は「家で寝た記憶があまりない」はんにゃ.川島、驚きの現在。寿司職人として「1人前2万5000円」コースをふるまう
かつて人気芸人だった人物が今、寿司職人としてカウンターに立っている。2000年代後半、お笑いのショートネタブームの中心で、テレビに引っ張りだこだったお笑いコンビ「はんにゃ.」のツッコミ担当・川島章良氏（44歳）だ。
川島氏は、がんを経験するなど人生の荒波を経て、間借りという形で寿司店を始動させた。
転身への思いと苦労、紆余曲折の人生を川島氏が回顧する。
◆寿司店なら「芸人のスキル」が生きる
ーー恵比寿で「鮨 川しま」を始められましたが、なぜ寿司店を？
川島章良：理由はいくつかあります。かつて父が京都の祇園で「津乃鶴」という懐石料理店をやっていて。父が退いたあとは、父の兄弟が引き継いでいたんですが、残念ながら12〜3年前に閉店してしまいました。いつか「津乃鶴」の屋号を復活させるのが悲願だったんです。
ーーそのための大きな一歩ですね。お父様の反応はいかがでしたか？
川島章良：号泣して喜んでくれました。
ーー懐石料理ではなく、寿司店にしたのはなぜですか？
川島章良：職人とお客さんが、カウンター越しでコミュニケーションをとる業態だからです。芸人として20年やってきて鍛えられた「空気を読んで話す能力」が生きると思いました。
◆5か月の修行でイロハを学ぶ
ーー飲食の経験はあったんですか？
川島章良：父の影響で、料理を始めたのは小学2年のころ。アルバイトですが、イタリアンのお店で働いたこともあります。2018年からだしパックのEC販売店「津乃鶴だし」を営んでいて、だしの研究はかなりやってきました。お寿司屋さんのメニューにも、だしはかなり大事な要素になるので繋がっています。
ーー寿司は技術が必要ですよね。修行はどのくらいされたんですか？
川島章良：間借りをさせていただいているお寿司屋さんの大将について約5か月教わりました。子どものころから料理もしていましたし、だしパックの会社のレシピ研究もやってきたので、ゼロからという感じではありませんでしたね。経験もあったので、調理や調味については覚えが早かったみたいで、2回目でもう「握れているね」と言ってもらえました。ただ、シャリの硬さや形を、満足のいくものにするのが大変でした。ネタを置いた瞬間にフワッと沈む感覚を目指したものの、なかなかできなくて。
ーー壁を乗り越えるため、何をされました？
川島章良：日々、1匹の鯛をさばいて、それを80貫くらい握っていました。また、お客様相手だと、スピードも必要になるので、3時間で350貫を握る練習などもしましたね。オープン前には大将から「お客さんに出しても問題ないレベル」というお墨付きをいだだけました。
◆初日は「本当に緊張した」
ーー実際に営業を始めてみて、いかがでしたか。
川島章良：1人前25,000円のコースでして、決して安くはないんです。当然、下手なことはできません。ようやく慣れましたけど、最初は本当に緊張しました。
ーーテレビや舞台など、緊張するシチュエーションは数多く経験しているはずなのに。
川島章良：練習通りにはいきません。オープン初日、一人目のお客さんの1貫目は、置いた瞬間にお寿司がコテっと転んでしまいましたからね（笑）。
ーーそれは焦りますね（笑）。客層はどんな感じですか？
川島章良：紹介制なので芸人仲間が中心ですが、時には上場企業の社長さんも来られます。舌の肥えた方に鍛えていただいている緊張感があります。
ーーどんなメニューを提供しているんですか？
川島章良：仕入れによって変わるので、ネタやメニューが変わりますが、だいたい1人前18品ぐらいを出していますね。カウンター6席を2回転しているので、1日12人のお客様に食べていただいています。
川島氏は、がんを経験するなど人生の荒波を経て、間借りという形で寿司店を始動させた。
転身への思いと苦労、紆余曲折の人生を川島氏が回顧する。
◆寿司店なら「芸人のスキル」が生きる
川島章良：理由はいくつかあります。かつて父が京都の祇園で「津乃鶴」という懐石料理店をやっていて。父が退いたあとは、父の兄弟が引き継いでいたんですが、残念ながら12〜3年前に閉店してしまいました。いつか「津乃鶴」の屋号を復活させるのが悲願だったんです。
ーーそのための大きな一歩ですね。お父様の反応はいかがでしたか？
川島章良：号泣して喜んでくれました。
ーー懐石料理ではなく、寿司店にしたのはなぜですか？
川島章良：職人とお客さんが、カウンター越しでコミュニケーションをとる業態だからです。芸人として20年やってきて鍛えられた「空気を読んで話す能力」が生きると思いました。
◆5か月の修行でイロハを学ぶ
ーー飲食の経験はあったんですか？
川島章良：父の影響で、料理を始めたのは小学2年のころ。アルバイトですが、イタリアンのお店で働いたこともあります。2018年からだしパックのEC販売店「津乃鶴だし」を営んでいて、だしの研究はかなりやってきました。お寿司屋さんのメニューにも、だしはかなり大事な要素になるので繋がっています。
ーー寿司は技術が必要ですよね。修行はどのくらいされたんですか？
川島章良：間借りをさせていただいているお寿司屋さんの大将について約5か月教わりました。子どものころから料理もしていましたし、だしパックの会社のレシピ研究もやってきたので、ゼロからという感じではありませんでしたね。経験もあったので、調理や調味については覚えが早かったみたいで、2回目でもう「握れているね」と言ってもらえました。ただ、シャリの硬さや形を、満足のいくものにするのが大変でした。ネタを置いた瞬間にフワッと沈む感覚を目指したものの、なかなかできなくて。
ーー壁を乗り越えるため、何をされました？
川島章良：日々、1匹の鯛をさばいて、それを80貫くらい握っていました。また、お客様相手だと、スピードも必要になるので、3時間で350貫を握る練習などもしましたね。オープン前には大将から「お客さんに出しても問題ないレベル」というお墨付きをいだだけました。
◆初日は「本当に緊張した」
ーー実際に営業を始めてみて、いかがでしたか。
川島章良：1人前25,000円のコースでして、決して安くはないんです。当然、下手なことはできません。ようやく慣れましたけど、最初は本当に緊張しました。
ーーテレビや舞台など、緊張するシチュエーションは数多く経験しているはずなのに。
川島章良：練習通りにはいきません。オープン初日、一人目のお客さんの1貫目は、置いた瞬間にお寿司がコテっと転んでしまいましたからね（笑）。
ーーそれは焦りますね（笑）。客層はどんな感じですか？
川島章良：紹介制なので芸人仲間が中心ですが、時には上場企業の社長さんも来られます。舌の肥えた方に鍛えていただいている緊張感があります。
ーーどんなメニューを提供しているんですか？
川島章良：仕入れによって変わるので、ネタやメニューが変わりますが、だいたい1人前18品ぐらいを出していますね。カウンター6席を2回転しているので、1日12人のお客様に食べていただいています。