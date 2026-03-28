太ももの間に“すき間”を作る。続けるほど【太ももの内側が引き締まっていく】簡単習慣
ほっそりとした印象の太ももを手に入れるために重要になるのが、太ももの内側の「内転筋群の強化」と「股関節周りの柔軟性UP」の２つになります。そこで習慣に採り入れたいのが、この２つのポイントを一気に叶えるピラティスの簡単エクササイズ【グランド・パス】。床に寝そべった状態で脚をパカっとゆっくり開閉させるだけのシンプルなエクササイズなので、テレビを観ながら、リラックスしながらなどいつでも実践できるのが魅力です。
グランド・パス
（２）息を吸いながら右ひざを曲げたまま床に対して直角に脚を立て、真上に向かって脚をゆっくり伸ばし、息を吐きながら脚を戻す
これを５回繰り返し、続けて脚を変えて反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「骨盤が常に床と垂直な状態をキープすること」がポイント。骨盤が床に対して傾かないように注意して実践しましょう。ピラティスのエクササイズは“呼吸と姿勢、動きの質が重要”。ゆっくりで良いので、呼吸を連動させながら正しいフォームで行うことで効果が最大限に高まります。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
🌼太ももの“すき間づくり”に効果大。１日10回【太ももをぐんぐん引き締める】簡単習慣