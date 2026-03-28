地元部活を応援！ 中京テレビ「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」4月1日放送

記事ポイント 中京テレビが高校生の部活動密着番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日より放送開始初回は愛工大名電高校サッカー部に密着、全国大会をかけた新3年生2人の思いを紹介毎週水曜午後10時54分放送でTVerでも配信予定 中京テレビが高校生の部活動密着番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日より放送開始初回は愛工大名電高校サッカー部に密着、全国大会をかけた新3年生2人の思いを紹介毎週水曜午後10時54分放送でTVerでも配信予定

中京テレビが、東海3県の高校生の部活動に密着した新番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日（水）より放送開始します。

初回は愛知県の強豪校・愛工大名電高校サッカー部に密着し、全国大会をかけた新3年生2人の胸に秘めた思いを届けます。

放送は毎週水曜午後10時54分で、TVerでも各回放送終了後に配信される予定です。

中京テレビ「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」

番組タイトル：「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」放送開始日：2026年4月1日（水）放送日時：毎週水曜 午後10時54分〜放送エリア：愛知・岐阜・三重配信：TVer（各回放送終了後に配信予定）ナレーション：仲川 晴斐（中京テレビアナウンサー）

「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」は、中京テレビの朝の情報番組「あさドレ♪」内の人気中継コーナー「青★春 ＃朝練みたいんです！

」の関連番組として放送されます。

親友や先輩・後輩、ライバルといったチームメイト、そして恩師や両親など、高校生たちを支える人々との関係にも光を当てながら、部活動に打ち込む彼らの胸に秘めた思いを紹介していきます。

初回は愛工大名電高校サッカー部に密着

4月1日（水）の初回放送では、愛知県の強豪校・愛工大名電高校サッカー部を取り上げます。

同校サッカー部は昨年秋、全国大会をかけた愛知県大会の決勝戦で惜しくも敗退しています。

その悔しさを糧に、最後の1年にかける新3年生2人の思いに迫ります。

番組の最後には、それぞれが「キットカット」にメッセージを書き込み、互いに手渡す場面も収められています。

共に切磋琢磨し成長してきた2人が胸に秘める思いに注目です。

2回目以降の放送予定

2回目以降も、東海3県のさまざまな部活動が続々と紹介されます。

4月8日（水）：岐阜・岐阜各務野高校 女子ホッケー部4月15日（水）：愛知・名古屋高校 テニス部4月22日（水）：愛知・豊川高校 水泳部4月29日（水）：三重・宇治山田商業高校 相撲部

放送内容は変更の可能性があります。

ナレーションは「あさドレ♪」や「青★春 ＃朝練みたいんです！

」の中継アナウンサーである仲川 晴斐さんが担当し、高校生たちの青春の一瞬を温かく届けます。

東海3県の多彩な部活動を毎週取り上げることで、高校生一人ひとりの努力や絆に触れられる番組となっています。

チームメイトとの友情や恩師・家族との関係など、競技だけでは見えないドラマを丁寧に描いているのが魅力です。

TVerでも配信されるため、放送エリア外からも視聴できます。

中京テレビ「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」はいつから放送されますか？

A. 2026年4月1日（水）から毎週水曜午後10時54分に放送開始されます。

放送エリアは愛知・岐阜・三重の東海3県です。

Q. 放送エリア外でも視聴できますか？

A. TVerで各回放送終了後に配信される予定のため、放送エリア外からも視聴できます。

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