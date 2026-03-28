美濃加茂市内の1.4kmを4車線に

国土交通省中部地方整備局は2026年3月19日、名古屋市内で社会資本整備審議会道路分科会中部地方小委員会を開催。国道21号「宮浦拡幅」の新規採択時評価を行い、2026年度の新規事業化を妥当としました。

【ボトルネック】国道21号「宮浦拡幅」の計画を見る（地図）

国道21号は、岐阜県瑞浪市と滋賀県米原市を東西に結ぶ97kmの道路です。このうち宮浦拡幅は、岐阜県美濃加茂市の御門町〜田島町間約1.4kmを4車線化する事業です。

可児と美濃加茂の両市街を結ぶ区間は4車線で整備されていますが、JR高山本線と太多線を陸橋で越えるこの宮浦拡幅の区間だけは暫定2車線であり、ボトルネックとなっています。このため中部地方整備局によると、車線が絞られる御門町側の新太田橋交差点を起点として朝夕に下り線で渋滞が発生しており、バイパス機能を十分に発揮できないことから市街地の細い抜け道を通るクルマもいるそうです。

宮浦拡幅の全体事業費は約170億円。設計速度は80km/hで、完成4車線とします。計画交通量は一日約2万5400台を見込みます。

整備によりこうした課題が解消され、交通の円滑化と抜け道利用減少による安全性向上、さらに商業・医療施設への速達性向上、円滑な物流活動の支援などの効果が期待されています。