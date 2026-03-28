実業家・桑田龍征氏（39）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に発表された元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏とユーチューバー・てんちむの電撃結婚について言及した。

三崎氏のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と発表した。

「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」と経緯を説明した。

桑田氏は自身のXで「いちいち騒がしいよ君たち。わざわざ野暮なDMばっかしてくるんじゃない」と前置きした上で「推しと友人の結婚は素直に嬉しいし、きちんと年始に直接連絡くれてたよ。昔からの友人同士お互い理解し合ってるし、いいカップルだよね、おめでとうと伝えた」と祝福した。

そして桑田氏がてんちむへの好意を公言してペアルックデートやコラボ企画を行うなど、親密な関係でもあるが「推しは推し、これまでもこれからも変わらない、推し続ける覚悟なり」とこれから推し続けることも宣言した。