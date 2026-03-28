Image:株式会社ハレルヤ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホ、鍵、イヤホン、モバイルバッテリー。バッグの底に小物が溜まり、取り出したいときに見つからない……。

急いでいるときほど見つからず、結局、中身をひっくり返して探してしまうこともありますよね。

そんなお悩みをスマートに解決してくれるのが、縦型トート「Tatet」。小物を上部に固定する「浮かせる収納」という発想で、バッグの中を整理してくれるバッグです。

縦ポケットで浮かせる。だから底にたまらない

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「Tatet」は、バッグの「小物が底に集まってしまう問題」を、内装設計で解決。

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縦12.5cmのフリーポケットと、縦19cmの深型ファスナーポケットを配置することで、小物を上部に固定できる「浮かせる収納」を実現しています。

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縦12.5cmのフリーポケットには、スマホや名刺入れなどを収納するのにぴったり。

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縦19cmの深型ファスナーポケットには、財布や鍵などの貴重品を防犯性にも配慮しながら迷わず取り出せる位置に収められます。

“しまう”のではなく、“迷わず取れる位置に置く”。この発想の違いが、バッグの使い心地を大きく変えてくれます。

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余裕のマチ13cmで、PCもA4もらくらく

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「Tatet」の見た目はスマートな縦型フォルムでありながら、収納力はしっかり確保。

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マチは約13cm。14インチまでのノートPCやA4書類も無理なく収納でき、さらにボトルや折りたたみ傘、手帳なども一緒に収まる余裕設計になっています。

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縦型バッグにありがちな「見た目はいいけど入らない」ということもなく、必要なものはガシガシ収納できます。

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置いたときには美しく自立する。これも意外に使いやすいポイントです。

持つだけで印象が整う、大人レザー

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「Tatet」の素材には、しなやかさと上質な光沢を兼ね備えたイタリアンレザーを採用。ビジネスシーンでも違和感なく、休日のカジュアルスタイルにも自然に馴染む質感に仕上げられています。

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あらゆるシーンで汎用性のある「ブラウン」 Image:株式会社ハレルヤ シックな印象の「バーガンディ」 Image:株式会社ハレルヤ 定番で間違いない「ブラック」 Image:株式会社ハレルヤ

カラーはブラウン、バーガンディ、ブラックの3色展開です。

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毎日使うものだからこそ、機能性だけでなく、持つたびに気分が整う質感にもこだわりたいもの。気づけばこればかり選んでしまう、そんなバッグになりそうです。

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バッグの中の小物探しに、サヨナラ。見た目も上質で毎日使いにぴったりな「Tatet」、ぜひ一度チェックしてみてください。

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Source:CoSTORY