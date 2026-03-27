2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。

主人公、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）の実父母役として、田辺誠一、橋本マナミの出演が決定！

田辺は、ミンソク／青木照の実父・青木優を演じる。照たち家族への深い愛情をにじませる父親役に挑む。

橋本は、ミンソク／青木照の実母・青木未希を演じる。未希は、優ともに穏やかな家庭を築くも、幼い息子を残して亡くなり印象深い存在として描かれる。近年、母親役も増えている彼女ならではの柔らかな存在感に期待が高まる。

優は地域の人たちの憩いの場であった喫茶店を営みながら、未希と共に照を育てていた。未希は絵本作家になるのが夢で、幼い照のためによく絵本を描いていた。しかし二人は照が7才の頃、事故で他界。照は他に身寄りがなく、韓国から駆け付けてくれた優の大学時代からの親友・ジョンフン（オ・マンソク）に託される。

7才にして両親を失った照は、父母との写真をお守りのように持って韓国へ渡り、ミンソクとして生きることに。優に教えてもらった大事な言葉を胸に前を向いてきたミンソクの“家族との記憶”が、物語にどんな形でつながっていくのか？実力派キャストとともに送るミンソクの幼少期のエピソードにもぜひ期待してほしい。

当記事では、田辺・橋本のコメントを紹介。

■田辺誠一 コメント

凛々しく可愛く頼もしい志尊君の父親役、嬉しいです。ですが、悲しい別れがあり・・・。色々コメントを書きたいのですが、書けないことがあまりにも多く、台本のページをめくるたびに、その展開に驚き、悔しくなったり嬉しくなったり温かな気持ちになったり腹が立ったり、様々な感情が揺さぶられます。日韓を舞台にした壮大なドラマ、楽しんで見ていただけると嬉しいです。

■橋本マナミ コメント

この度、志尊淳さん演じるミンソクの母親 青木未希役で出演させていただくことになりました。

クランクインの日に夫役の田辺誠一さんと幼い頃のミンソク役の近江晃成君と和やかな雰囲気で撮影させていただいたのですが、ストーリーは切ない部分もあるので、ついセンチメンタルに陥ってしまいました。

予期せぬ展開にドキドキしながら台本を読みました。皆さんにも楽しんでいただけたら幸いです。