4代目スイちゃん・増田梨沙、6年間で身長40cm伸びる 小学校卒業式の袴姿＆入学当初の写真公開「成長に感動」「大きくなったね」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】NHK Eテレの幼児向け番組「みいつけた！」（月〜金あさ7時30分 ほか）で4代目「スイちゃん」を務めた女優の増田梨沙が3月26日、自身のInstagramを更新。小学校を卒業したことを報告し、6年間での成長ぶりに反響が寄せられている。
【写真】4代目スイちゃん「大きくなった」身長40cm伸びた小学卒業式ショット
増田は「小学校を卒業しました」と報告。「この6年間で身長は40cm伸びて 給食もたくさんおかわりできるようになりました」と明かし、色鮮やかな袴姿で卒業証書を持つ現在の姿と、入学当初のランドセル姿の写真を投稿した。周囲の人々に感謝の言葉をつづり、「4月から中学生 学業とお仕事、どちらも自分のペースで頑張っていきたいです」と意気込みを記している。
この投稿に、ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「袴がとても似合う」「ランドセル姿が可愛すぎる」「40cmにびっくり、大きくなったね」「スイちゃんの成長に感動」「中学校生活も楽しんで」といった祝福の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】4代目スイちゃん「大きくなった」身長40cm伸びた小学卒業式ショット
◆増田梨沙、身長が40cm伸びた比較ショット披露
増田は「小学校を卒業しました」と報告。「この6年間で身長は40cm伸びて 給食もたくさんおかわりできるようになりました」と明かし、色鮮やかな袴姿で卒業証書を持つ現在の姿と、入学当初のランドセル姿の写真を投稿した。周囲の人々に感謝の言葉をつづり、「4月から中学生 学業とお仕事、どちらも自分のペースで頑張っていきたいです」と意気込みを記している。
◆増田梨沙の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「袴がとても似合う」「ランドセル姿が可愛すぎる」「40cmにびっくり、大きくなったね」「スイちゃんの成長に感動」「中学校生活も楽しんで」といった祝福の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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