Photo: 奥旅男

2022年7月11日の記事を編集して再掲載しています。

この小ささでこの音が出るなんて。

Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II。このスピーカーに出会ったのは近所の飲食店でした。良い音で音楽が鳴っているなぁと思ってスピーカーを探したところ、棚に置いてあるコレから音が出ていたのです。

驚きましたよ。かなり小型なのに、こじんまりとした店とはいえ15〜16席あるスペース全体に良い音が届いていて。

低域が豊かで音が大きいと感じました。単純に音量が大きいのとはまた違う、音の体積が大きいというイメージ。見た目もいいし、ちょうどデスクの上に置ける小さいスピーカーを探していたので即買いました。

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手にすると、あらためてその小ささを実感しました。18（W）×5.1（H）×5.8（D）cmです。重さは0.68kgで、重すぎて持てないこともなく、軽すぎて安っぽいこともない、適度な重量感。手に伝わる感触からして高級感ありです。

アルマイト加工された一体成型ボディの質感も高く、わずかに曲線を描く形状もエレガント。プロダクトとして所有する喜びを与えてくれます。

充電式でどこにでも持ち出せるのがいい

スピーカーを探すにあたっては、小ささ以外にBluetooth対応であること、充電式でワイヤレス駆動できることを条件にしていました。

電源ケーブルに縛られることなく、好きな場所に置いて使いたかったのです。

こうして外にも持ち出せます。

Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II、僕が求める条件にぴったりでした。

充電はUSB-Cで行ないます。バッテリー持ちはかなり良いですよ。なかなかなくならないなぁと思って公称スペックを見てみたら、1回の充電で約12時間の連続再生が可能となっていました。

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Bluetoothだけでなく外部入力も備えている

Bluetooth機器は8台まで記憶できますが、それだけではなく、外部入力端子にオーディオケーブルを挿して有線接続できるのもうれしいところ。Bluetoothに対応していないDJ機器や楽器をつないで音が出せます。

ちなみにDJや楽器の練習に使う場合、ボタンを押した瞬間、鍵盤を弾いた瞬間に音が鳴ってくれないと気持ち悪いというか使いものにならないので、遅延のない有線接続に対応してくれているのは、そういう意味でもありがたいのです。

あらためて音を聴いてみると…うん、やはり低域が豊か。キックやベースの音がズドンと鳴るんだけど痛くない、丸みを帯びた気持ちいい音質なんです。

機構的な話をすると、デュアルパッシブラジエーターという低域用のユニットと、同サイズの標準的なものに比べて2倍の空気を動かせるトランスデューサーが、パワフルな音の秘密のようです。

オールジャンルで楽しめると思いますが、低域が出ているダンスミュージックとの相性は特に良いと感じます。この音、ぜひ体験してほしいです。

同時期にチェックしていたスピーカー

ご参考までに、Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker IIと出会った前後にチェックしていたスピーカーを紹介します。

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これも、とあるショップで鳴っている音に惹かれたスピーカーでした。Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker IIよりは大きいものの、それでもコンパクトといえる26（W）×16（H）×15（D）cm。で、その大きさからは想像できない音が鳴っていました。充電式でないことから見送りましたが、魅力的な音だったなぁ。

Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー Emberton ブラック 連続再生20時間/IPX7防水仕様/小型/急速充電 【国内正規品】 24,980 Amazonで購入する

こちらはBose SoundLink Mini Bluetooth speaker IIと同じくらいのサイズ感、同じくらいの価格帯。IPX7防水仕様でバッテリー持ちは20時間と魅力的なのですが、残念ながら外部入力に対応していなかったので試聴する前に見送りました。用途が合えばこちらを選ぶ人も多いでしょうね。

JBL CHARGE4 Bluetoothスピーカー IPX7防水/USB Type-C充電/パッシブラジエーター搭載 ブラック JBLCHARGE4BLK【国内正規品】 27,950 Amazonで購入する

Boseを買った後ですけど、充電式のBluetoothスピーカーをたくさん出しているJBLはどうだろうと、Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker IIに価格帯が近いものを探したところ出てきたのがこちら。IPX7防水仕様でバッテリー持ち20時間、しかも外部入力対応…！ Boseの音とデザインに惚れて買ったので後悔はないものの、フラットな感覚でスペック比較から入っていたらこちらを選んでいたかも。

※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

Photo: 奥旅男

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