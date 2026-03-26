楽天モバイル、iPhone 14以降とApple Watch Ultra 3で衛星経由のメッセージングサービスに対応！アクティベーションから2年間は無料
|楽天モバイルでもiPhone 14以降とApple Watch Ultra 3において衛星経由のメッセージングサービスが利用可能に！
楽天モバイルは26日、Appleが展開するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズとスマートウォッチ「Apple Watch」シリーズにおいてiPhone 14以降およびApple Watch Ultra 3についてAppleが提供する衛星経由で「SMS（ショートメッセージ）」（「iMessage」含む）が送受信できるメッセージングサービスに対応したとお知らせしています。
また緊急SOS機能では携帯電話ネットワークを利用できない環境においても中継センターを経由することでAppleの専門スタッフとテキストでコミュニケーションを取ることができ、必要に応じて緊急サービスへの連絡が行われ、探す機能では家族や友人と位置情報を共有することが可能です。なお、この衛星通信機能はiPhone 14以降またはApple Watch Ultra 3のアクティベーションから2年間無料で使えます。
また衛星経由の緊急SOS提供開始前に対象製品をアクティベーションした場合はその機能の提供開始時点から無料期間が開始され、太平洋時間（PST・PDT）の2025年9月9日（火）0時以前にiPhone 14シリーズまたはiPhone 15シリーズをアクティベーションした場合には無料利用期間がさらに1年間延長されます。さらに衛星経由のメッセージサービスは通常のSMSの送信料金が適用されますが、当面の間は無料で使えるようになっています。
一方、Apple Watch Ultra 3で衛星経由のメッセージサービスを利用するためには携帯電話事業者との契約が必要で、ペアリングされたiPhoneの電源が入っており、携帯電話ネットワークまたはWi-Fiに接続されている必要がありますが、近くにある必要はないとのこと。また接続状況や応答時間は利用場所や環境等により異なります。楽天モバイルでは今後もより多くの人に快適で利便性の高い通信サービスを利用できるように取り組んでいくとしています。
iPhone 14以降およびApple Watch 3 Ultraの衛星経由によるメッセージサービスは日本では2025年12月より利用可能となっていましたが、今回、楽天モバイルでも使えるようになったということです。これにより、楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）を利用している場合でも携帯電話ネットワークやWi-Fiが圏外にいる時でもSMSやiMessageが利用できるようになりました。
対応製品が携帯電話ネットワークとWi-Fiがともに圏外でメッセージを送信しようとすると、衛星経由のメッセージが自動的に最も近い衛星に接続するように促し、iPhoneのロック画面、Apple Watchの画面、またはメッセージアプリからすぐに接続でき、接続後はiMessageとSMSでテキスト、絵文字、Tapbackを送受信できます。また衛星経由で送信されるiMessageはプライバシーがはじめから組み込まれており、エンドツーエンドで暗号化されます。
その他、組み込みの衛星デモを利用してiPhoneやApple Watchで衛星に接続する方法を詳しく確認でき、対応製品ではDynamic Islandに衛星通信接続の強さが表示され、接続を改善できる場合は左または右を向くように指示します。なお、衛星経由のメッセージはiOS 18以降を搭載したiPhone 14以降、watchOS 26以降を搭載したApple Watch Ultra 3で利用できます。
記事執筆：memn0ck
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