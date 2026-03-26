MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月23日（月）の放送では、SUZUKAが眼鏡とセーラー服を初“脱ぎ”シューティングに臨んだ、雑誌「GINZA」の撮影を振り返りました。

パーソナリティのSUZUKA

#SUZUKA https://twitter.com/hashtag/SUZUKA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw さん撮影エピソード✍️撮影が終わる頃には、セーラー服姿のSUZUKAさんと、目の前で新作ファッションに身を包み踊るSUZUKAさんとが別人に思えるほどに。



GINZA4月号発売中https://t.co/V4lS3Fzjrz https://t.co/V4lS3Fzjrz pic.twitter.com/OaSuAK4uVX https://t.co/OaSuAK4uVX — GINZA (@GINZA_magazine) March 22, 2026 https://twitter.com/GINZA_magazine/status/2035627806030189007?ref_src=twsrc%5Etfw

SUZUKA：ちょっと自分自身で言いますけども、雑誌「GINZA」（マガジンハウス）にSUZUKAが表紙で登場！KANON：めでたい！ めでたい！MIZYU：そんなことがあるんですね。SUZUKA：そう、4月号でございますね！ 3月に発売されまして、ファンの皆さんにも見ていただいているんじゃないかなと思うんですけど。リーダーズにとって初のオフィシャルとして、眼鏡もセーラー服も“脱いで”。KANON：脱いで!?SUZUKA：GINZA様のファッション誌に染まらせていただきました！ すごいドキドキな撮影だったんですけども。新しい1歩をリーダーズとしても踏み出せたような感じ。その第1歩目がGINZA様というすごくありがたい機会でございました。KANON：しかも、新しい学校のリーダーズのSUZUKAとも、普段のSUZUKAとも違う、また新しい姿だったからびっくりした！ 電話でミーティングしているときにみんなで写真を見たんだけど、「これがSUZUKA!?」ってなって。SUZUKA：やっぱ、そうやんね？ 新しい学校のリーダーズでもプライベートでもない新しいSUZUKAが、GINZA様の手によって生まれたっていう。自分でも「こんな自分っておるんや」っていう風に思いました。しかも、4月号の雑誌としてのメッセージが「新しい服と出会うことによって、みんな新しい自分になっていこう」みたいな。そういった意味でも「4月号でこういう挑戦ができるのありがてえな」とか思って。だから、GINZA様！ まことにArigatee！全員：Arigatee!



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624