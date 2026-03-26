新年度のあいさつで贈りたい「栃木県のお土産」ランキング！ 2位「御用邸の月」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、いよいよ新年度に向けた準備が本格化する季節となりました。自分自身の新生活への景気づけにはもちろん、お世話になった方へ贈りたいセンスの光る逸品に注目です。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：御用邸の月（お菓子の城 那須ハートランド）／36票那須高原の定番スイーツとして知られる「御用邸の月」が2位にランクイン。ふんわりとしたカスタードクリームを、きめ細やかなスポンジ生地で包んだお菓子です。那須連山のふもと、豊かな自然に囲まれた「お菓子の城」で作られるこの逸品は、老若男女に愛される優しい味わいが魅力です。回答者からは「優しい風味で食べやすいし、冷やしても美味しいなどその場で食べなくてもいいお菓子だから」（20代女性／岩手県）、「御用邸の月、最適だと思います。とにかく美味しいし、有名なので喜ばれると思います」（50代女性／新潟県）、「高級感と共に知名度があり、節目の挨拶として喜ばれそうなため」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／74票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、チーズガーデンの「御用邸チーズケーキ」でした。那須高原の清涼な空気の中で育まれた厳選された数種類のチーズをブレンドし、職人が一つひとつ丁寧に焼き上げています。濃厚な味わいとしっとりとした食感は、新年度の門出を祝う贈り物としてふさわしい風格を備えています。回答者からは「新年度の新しい出会いの場には、那須高原の定番として愛されている『御用邸チーズケーキ』がぴったりです。数種類のチーズをブレンドした濃厚な味わいとなめらかな食感は、世代を問わず多くの方に喜ばれます。常温で持ち運びができるため、外出先でのあいさつ回りでも扱いやすく、保存の心配が少ない点も贈り物として非常に優秀です。また、パッケージもしっかりとした高級感があり、新しい門出を祝う誠実な気持ちがしっかりと伝わりますよ。切り分けて皆で楽しむことができるので、新しい職場でのティータイムを彩る素敵なきっかけになるはずです」（50代男性／静岡県）、「那須の人気土産として知られており、濃厚でありながら食べやすい味わいで幅広い年代に好まれるため、新年度のあいさつにも喜ばれやすいお土産だと思ったため」（30代女性／愛知県）、「栃木県那須の有名なお菓子で、しっとりしていてとても食べやすいチーズケーキです。甘すぎず上品な味なので、年齢を問わず喜ばれると思いました。新年度のごあいさつとしても、やさしい印象のお土産だと思います」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)