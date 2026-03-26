発熱＋腰の激痛は「内科」へ！ 病院へ行くべき痛みのサインとセルフケアで済む痛みの違いとは【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

発熱や激痛を伴う腰痛はすぐに病院へ

動ける痛みであればセルフケアで

腰痛の症状が出たとき、みなさんはどのように対処されていますか。セルフケアで治すか、すぐに病院へ行くべきかで悩む人もいるでしょう。ここではどの対処がベターか、１つの目安を紹介します。

まず緊急を要するのは、38～39度くらいの高熱とともに激痛がある場合です。細菌性の病気の可能性もあり、すぐに医療機関の受診をおすすめします。整形外科よりも内科の受診を優先してください。

また、下半身のしびれや痛みを伴うもの、歩行や排泄の障害を伴う痛みの場合は、整形外科での受診が望ましいでしょう。ちなみに、激痛とひとくちにいっても、痛みの感じ方には個人差があります。私が整形外科の受診をすすめるレベルの激痛のイメージは、「痛みで身動きがとれない」「他人の手助けがないと生活できない」など、著しく日常生活が制限されるほどの痛みです。

一方、セルフケアで治ることが多いのは、つらさをあまり感じない程度の痛みや、徐々に痛みが軽くなってくるようなケース。このような症状であれば、しばらく様子を見てもいいでしょう。

腰痛の治療に整体や整骨、接骨院へ行く人が増えています。施術効果が見られればよいですが、長引くようなら症状の正しい原因を知り、適切な治療を受けましょう。そのためにも、脊椎外科専門医がいて、通院が苦にならない距離にある医療機関でしっかりと診察や検査を受けてください。

まずは医療機関へ行くべきか確認

どんな症状なら医療機関へ行くべきか、対処法の判断基準を以下に紹介します。発熱を伴う激しい痛みは、緊急を要する場合があります。

病院に行くべき腰痛

□ 発熱を伴っている (緊急)

□ どんな体勢でも耐えられないほどの痛みがある (緊急)

□ 安静にしていても痛みが引かない

□ 日ごとに痛みが悪化する。慢性化している

□ 下肢のしびれや痛みを伴っている

□ 歩行障害や脱力感、脚の筋力低下を伴っている

□ 排尿・排便障害や会陰部(えいんぶ/陰部から肛門周辺)の感覚異常を伴っている

セルフケアでOKな腰痛

□ あまりつらさを感じない程度の痛み

□ 日ごとに痛みが軽くなってくる

□ たまに痛む程度の症状

腰痛になったらどの病院に行くべき？

腰痛のあるときは整形外科の受診が基本ですが、発熱を伴う場合は先に内科（かかりつけ医）の診察を受けて判断を仰ぎましょう。

基本的には整形外科へ 腰痛だけの症状であれば、整形外科を受診してください。整体や接骨院の治療でも結構ですが、痛みが強い、痛みが長引く、下肢の症状があるときには、医療機関の受診をおすすめします。 通える範囲の病院がおすすめ 整形外科での治療は長期にわたることが少なくありません。通院が苦にならない距離にある、信頼できる医療機関を探してください。脊椎外科専門医がいることは1つの判断基準になります。

【出典】『専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話』著：吉原 潔