都内で食べる創業約50年の老舗そば処の鍋焼きうどんは絶品つゆがたまらない

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大塚のそば店『手打ちそば処 蔦や』です。

立ち上る湯気に香るダシもごちそう

店主の鈴木文雄さんは、上野の『蓮玉庵（れんぎょくあん）』で腕を磨き、蕎麦とうどんの手打ちを学ぶため、老舗の『神田まつや』でも修業を重ねた。そんな縁から、「なべ焼きうどん」もかの老舗仕込み。

なべ焼きうどん1450円＋餅100円

『手打ちそば処 蔦や』なべ焼きうどん 1450円＋餅 100円 熱々をハフハフ言って食べるのがうれしい。手打ちの中太うどんは、ふんわり、もっちりした食感。最後にはツユがいい具合に浸みて、また違うおいしさが味わえる

厚切りのかまぼこは飾り切りが美しく、ちょこんとのせたなるとの風情もいい。

「鍋焼きは、何よりツユの味わいが大切でしょう」と鈴木さんはいう。土鍋のふたを開ければ、湯気と共にダシの香りが鼻先をくすぐり、食欲をかきたてるのだ。

鍋焼きをはじめとする種もののダシには本ガツオ、サバ節、宗田ガツオを合わせ、香り高く味に深みを出している。そのダシを使ったツユの色はやや濃いが、見た目を裏切るやさしい味わい。ほんのりとした甘みがほっと心を解きほぐす。

一番人気は餅のトッピング。とろける餅が熱々のツユに絡むと、寒い日のご馳走感を一層引き立ててくれる。

『手打ちそば処 蔦や』種自慢！・海老天・生玉子・かまぼこ・なると・お麩・煮竹の子・煮椎茸・ほうれん草・長ねぎ

『手打ちそば処 蔦や』店主 鈴木文雄さん、美佐子さん

店主：鈴木文雄さん、美佐子さん「季節の料理や蕎麦も色々とご用意がありますよ」

『手打ちそば処 蔦や』創業約50年、小岩で開業し、大塚へ移転して14年。民家を改装した隠れ家のような店舗は、静かで落ち着ける雰囲気だ

大塚『手打ちそば処 蔦や』

［店名］『手打ちそば処 蔦や』

［住所］東京都豊島区南大塚3-51-6

［電話］03-5391-5880

［営業時間］11時〜14時LO、17時半〜20時LO、木：11時〜14時LO

［休日］日・祝、木の夜※12月31日は要予約で営業、1/1〜1/5：休

［交通］JR山手線ほか大塚駅から徒歩約2分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品ゆばそばの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】風味が濃くとろりとした贅沢な味わい 日光から届く湯葉がたっぷり乗った絶品ゆばそば（8枚）