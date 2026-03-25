堂安が自身のSNSを更新した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本代表の堂安律が３月24日、自身のXを更新。代表活動の合宿地に到着した際とみられる私服ショットを公開し、ファンの注目を集めている。

　森保一監督が率いる日本代表は現在、英国遠征に臨んでおり、28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にロンドンでイングランド代表と対戦予定。今夏の北中米ワールドカップに向けた“最終選考”の意味合いも持つ重要なシリーズとなる。

　そんななか、堂安は「Let’s go」とシンプルな言葉を添えて投稿。公開された写真では、車を降りる姿が収められており、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせている。黒のボア付きジャケットに黒のインナー、グレーのワイドスラックスを合わせ、サングラスに黒のバッグを手にした統一感あるコーディネートで存在感を放った。
 
　この投稿にはSNS上で「凄いオーラ出てる」「オトナコーデ」「盛り上げて下さい！」「全力応援します」といった声が寄せられ、ピッチ外での姿にも熱視線が注がれている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】大人の雰囲気！英国合宿に臨む堂安の私服コーデ！