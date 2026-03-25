「凄いオーラ出てる」「オトナコーデ」サングラス姿で颯爽登場！ 堂安律の代表合宿“到着ショット”にファン熱視線「盛り上げて下さい！」
日本代表の堂安律が３月24日、自身のXを更新。代表活動の合宿地に到着した際とみられる私服ショットを公開し、ファンの注目を集めている。
森保一監督が率いる日本代表は現在、英国遠征に臨んでおり、28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にロンドンでイングランド代表と対戦予定。今夏の北中米ワールドカップに向けた“最終選考”の意味合いも持つ重要なシリーズとなる。
そんななか、堂安は「Let’s go」とシンプルな言葉を添えて投稿。公開された写真では、車を降りる姿が収められており、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせている。黒のボア付きジャケットに黒のインナー、グレーのワイドスラックスを合わせ、サングラスに黒のバッグを手にした統一感あるコーディネートで存在感を放った。
この投稿にはSNS上で「凄いオーラ出てる」「オトナコーデ」「盛り上げて下さい！」「全力応援します」といった声が寄せられ、ピッチ外での姿にも熱視線が注がれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大人の雰囲気！英国合宿に臨む堂安の私服コーデ！
森保一監督が率いる日本代表は現在、英国遠征に臨んでおり、28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にロンドンでイングランド代表と対戦予定。今夏の北中米ワールドカップに向けた“最終選考”の意味合いも持つ重要なシリーズとなる。
そんななか、堂安は「Let’s go」とシンプルな言葉を添えて投稿。公開された写真では、車を降りる姿が収められており、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせている。黒のボア付きジャケットに黒のインナー、グレーのワイドスラックスを合わせ、サングラスに黒のバッグを手にした統一感あるコーディネートで存在感を放った。
この投稿にはSNS上で「凄いオーラ出てる」「オトナコーデ」「盛り上げて下さい！」「全力応援します」といった声が寄せられ、ピッチ外での姿にも熱視線が注がれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大人の雰囲気！英国合宿に臨む堂安の私服コーデ！