PayPayカード、電車やバスのタッチ乗車で5000ポイントが当たるキャンペーン
PayPayカードは25日、「クレカ乗車もPayPayカードでGo!」キャンペーンを開始した。条件を達成すると、抽選で5000ポイントが進呈される。期間は4月24日まで。
期間中、鉄道やバスなど対象の加盟店で、期間合計500円以上のタッチ決済を行うと、抽選で500人にPayPayポイントが5000ポイント進呈される。タッチ決済は、プラスチックカードとiPhone／スマートフォンによるタッチ決済の両方が対象だが、交通系ICカードへのチャージは対象外になる。
対象の加盟店は、小田急電鉄や京急電鉄、京王電鉄、東京メトロ、Osaka Metro、近畿日本鉄道、南海電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、西日本鉄道、北海道バス、鹿児島交通など。請求明細に対象加盟店の記載がある支払いが抽選対象になる。対象加盟店 電車
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