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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月25日は、真空断熱6層構造で最大30時間保冷・24時間保温を実現したIRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「HUGEL 真空断熱マグボトル 500ml」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【最大30時間保冷】真空断熱6層構造マグボトル 500ml アイリスオーヤマ HUGEL チャコールグレー 最大30時間保冷/24時間保温 簡単お手入れ フタ付一体型 食洗器対応 持ち運び便利 取っ手付き アウトドア キャンプ スポーツ ピクニック 2,622円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトなのに30時間保冷。真空断熱6層構造を採用した「HUGEL 真空断熱マグボトル 500ml」が最安値！

IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「HUGEL 真空断熱マグボトル 500ml」は、使いやすさとコスパのバランスが光るアイテム。3月3日発売の新モデルながら、最安値で手に入るチャンスです。

本製品は、真空断熱6層構造により最大30時間の保冷、24時間の保温が可能な高性能マグボトル。内部構造は温度を内部に留める6層構造になっており、銅メッキ+銅箔で熱を反射し断熱性を向上させるので、長時間しっかり温度をキープできるのが特長です。

朝入れたドリンクを夕方以降も適温で楽しめるため、通勤・通学からアウトドアまで幅広く活躍。コンパクトさと性能を両立した、日常使いにちょうどいいスペックです。

ハンドル付きで持ち運びが快適＆パッキン一体型フタ構造と広めの飲み口で洗いやすさも◎

使い勝手のよさも見逃せません。指に引っかけて持ち運べるハンドル付きなので、ちょっとした移動でもサッと持ち出せるのも嬉しいポイント。バッグに入れなくても携帯しやすく、外出先でもストレスフリーです。

パッキン一体型ふた構造により、パーツの紛失リスクを減らしつつスムーズな開閉を実現。広めの飲み口なので奥まで洗いやすく、食洗器に対応しているのも◎。

「HUGEL 真空断熱マグボトル 500ml」は、日常使いの満足度をぐっと引き上げてくれますよ。

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なお、上記の表示価格は2026年3月25日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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