西友が「感謝祭」を開催中！100円以下のお菓子たっぷり、お得な日替わりセールも見逃せない《29日まで》

スーパーの「西友」は、2026年3月25日から29日まで「感謝祭」を開催中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

国産のお肉が日替わりでお買い得

日替わりセールもあります。筆者が注目したのは、国産のお肉です。

●25日（水）限り

・国産豚肉こまぎれ...100gあたり106円

・国産若どりむね肉...100gあたり74円

●26日（木）限り

・国産豚肉ばら（うすぎり／切落し／ブロック）...100gあたり各193円

・国産豚ひき肉（解凍）...100gあたり106円

●27日（金）限り

・国産豚肉ロース（うすぎり／切身／生姜焼・豚丼用／しゃぶしゃぶ用）...100gあたり各182円

・国産若どりもも肉...100gあたり106円

●28日（土）限り

・国産豚肉ももブロック...100gあたり106円

・国産豚肉もも しゃぶしゃぶ用...100gあたり139円

●29日（日）限り

・国産黒毛和牛肩切落し...100gあたり538円

カルビーのスナックが96円均一

5日間を通してお得な商品も多数あります。お菓子の一例を紹介します。

●ブルボン アルフォート...192円

●亀田製菓 亀田のうす焼（サラダ／えび）...各106円

●グリコ プリッツ 旨サラダ...85円

●グリコ トマトプリッツ...85円

●湖池屋 スコーン やみつきバーベキュー...85円

●カルビー クリスプ うましお味...150円

以下は、96円均一です。

●カルビー サッポロポテト

●カルビー つぶつぶベジタブル

●カルビー バーベQあじ

●カルビー かっぱえびせん

●カルビー さやえんどう さっぱりしお味

お弁当や総菜の注目商品は？

忙しい日のごはんにうれしいお弁当や総菜もお買い得です。一例を紹介します。

●ロースかつ重...1パック299円

※久米川店では取り扱いがありません。

●白いたっぷりたまごサンド...1パック199円

※成増店、リヴィン田無店、福生店、保谷店、高円寺店では取り扱いがありません。

●旨だれ仕込みの鶏もも唐揚...100gあたり214円

●5種のだし使用！たこ焼 8コ...430円

●焼とり6本セット（もも・ねぎま）...637円

今週もチラシを参考に、西友でのお買い物を楽しんで。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）