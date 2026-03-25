さだまさしが、5月13日に発売するニューアルバム『神さまの言うとおり』より、タイトルトラックとなる「神さまの言うとおり」を4月1日に先行配信シングルとしてリリースすることを発表した。

「神さまの言うとおり」は、5月29日より全国公開される映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』の主題歌の為にさだが書き下ろした最新曲。映画は、第1弾『お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方』、第2弾『お終活 再春！ 人生ラプソディ』に続き、今回で第3弾となるシリーズ作品になっている。俳優・高畑淳子と橋爪功が演じる熟年夫婦を中心に「終活」を題材に家族のあり方や夢への再挑戦を描くヒューマンコメディーで、劇中では「秋桜」「精霊流し」「無縁坂」といったさだの楽曲の数々も印象的に登場するとのこと。その他、娘役に剛力彩芽や松下由樹、水野勝、西村まさ彦、三田佳子、藤原紀香、石橋蓮司、小日向文世などのキャストが出演している。

本日、そのニューシングル「神さまの言うとおり」の先行配信リリースの発表に合わせて音源が解禁された。さらに、MVのティザー映像も公開されており、さだの歌唱シーンに合わせて、映画を象徴する場面が起用された映像になっているという。なお、MVは配信リリースと同日である4月1日20時にさだのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開されるので、こちらもチェックしていただきたい。

https://youtu.be/3YBVDBi2LVI

◾️映画『お終活3 幸春！人生メモリーズ』

公開：5月29日（金）新宿ピカデリー、イオンシネマ他、全国ロードショー 出演：高畑淳子・剛力彩芽 松下由樹 水野勝・西村まさ彦

藤吉久美子 LiLiCo ／ 三田佳子 ／ 勝俣州和 彦摩呂 袴田吉彦

藤原紀香・石橋蓮司 小日向文世・橋爪功

作・監督：香月秀之

主題歌：さだまさし「神さまの言うとおり」（ビクターエンタテインメント）

企画・製作プロダクション：フレッシュハーツ 配給：イオンエンターテイメント

2026／日本／115分／5.1ch／カラー／ビスタサイズ／デジタル

https://oshu-katsu.com/3/

◾️アルバム『神さまの言うとおり』

2026年5月13日（水）リリース



○初回限定盤（CD+DVD / VIZL-2523） \5,500（税込）

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2523.html ○通常盤（CD / VICL-66145） \3,850（税込）

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66145.html ▼CD収録曲（初回限定盤・通常盤共通）

最新シングル「神さまの言うとおり」（映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』主題歌）を収録。

※詳細は後日発表 ▼初回限定盤DVD収録内容

・Documentary

スタッフ達の「さだまさしコンサート」生命の樹〜Tree of Life〜舞台裏2025

・Animation Movie

なつかしい未来（リリックムービー）

生命の樹〜Tree of Life〜（アルバムトレーラー） ▼CDショップ・チェーン別特典情報

・「さだまさし2026直筆メッセージ・プリント・ミニ色紙」

【絵柄A】VICTOR ONLINE STORE

【絵柄B】山野楽器CD/DVD取扱い店舗(一部店舗を除く)

【絵柄C】Rakuten Books

【絵柄D】※上記以外の下記店舗・オンラインを対象

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコード オンライン

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online

・セブンネットショッピング

※その他、一般店対象店舗・オンラインは随時、ビクターオフィシャルサイトで御案内します。

※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約ください。

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典「絵柄D」対象店舗は順次追加となることがございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

※一部特典取扱いの無い店舗もございますので、確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜Mass＠Mania presents “春の葡萄祭 2026” グレープ コンサート＞ 2026年

4月7日（火）フェスティバルホール 開場 17:00 / 開演 18:00

4月16日（木）福岡サンパレス 開場 17:00 / 開演 18:00

4月21日（火）愛知県芸術劇場 大ホール 開場 17:00 / 開演 18:00

4月27日（月）仙台サンプラザホール 開場 17:00 / 開演 18:00

4月30日（木）東京国際フォーラム ホールA 開場 17:00 / 開演 18:00

全5公演

◾️＜さだまさしコンサートツアー2026 神さまの言うとおり＞ 2026年

5月16日（土）市川市文化会館

5月19日（火）サンシティ越谷市民ホール

5月22日（金）府中の森芸術劇場

6月 2日（火）とりぎん文化会館 梨花ホール（鳥取）

6月 4日（木）岡山・倉敷市民会館

6月10日（水）東京国際フォーラム ホールA

6月11日（木）東京国際フォーラム ホールA

6月18日（木）べネックス長崎ブリックホール

6月20日（土）熊本城ホール メインホール

6月30日（火）高崎芸術劇場

7月 2日（木）宇都宮市文化会館

7月 7日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

7月 8日（水）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

7月19日（日）フェスティバルホール（大阪）

7月20日（月・祝）フェスティバルホール（大阪）

7月24日（金）ホクト文化ホール（長野）

7月26日（日）新潟県民会館

8月17日（月）神戸国際会館 こくさいホール

8月19日（水）ロームシアター京都

8月23日（日）YCC県民文化ホール（山梨）

8月25日（火）アクトシティ浜松

9月 3日（木）けんしん郡山文化センター 大ホール

9月 5日（土）やまぎん県民ホール（山形）

9月11日（金）松山市民会館

9月13日（日）THEATRE Mado（丸亀市民会館）

9月17日（木）大宮ソニックシティ

9月18日（金）大宮ソニックシティ

9月28日（月）札幌文化芸術劇場hitaru

10月17日（土）周南市文化会館

10月18日（日）広島文化学園HBGホール

10月25日（日）トーサイクラシックホール岩手

10月27日（火）仙台サンプラザホール

11月 3日（火・祝）本多の森 北電ホール(石川）

11月 5日（木）福井フェニックスプラザ

11月 8日（日）森のホール２１（千葉）

11月13日（金）福岡サンパレス

11月15日（日）iichikoグランシアタ（大分）

11月19日（木）東京国際フォーラム ホールA

11月20日（金）東京国際フォーラム ホールA

11月24日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

11月25日（水）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール（愛知）

12月 2日（水）フェスティバルホール（大阪）

12月 3日（木）フェスティバルホール（大阪）

※全43公演