25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.2％増の819億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.8％増の559億円となっている。



個別ではＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、ＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が9.11％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が6.65％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が6.36％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が5.46％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が5.14％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は7.96％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> は5.79％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.99％安、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> は4.95％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は4.32％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1581円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金299億3900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金226億9300万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が66億9400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が52億6600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が40億4200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億7100万円の売買代金となっている。



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