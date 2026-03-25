山本裕典の元ライバルホストたちが、店のために協力して頑張る姿を見せ「裕典さんが困ってたから」などと語り、ニューヨークらが「過去イチ熱い回」と大絶賛するヒトコマがあった。

【映像】玲＆本気湊が語った山本裕典への友情

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。この日のゲストには、橋本梨菜と真島なおみが登場した。

山本裕典がNo.1ホストを目指すストーリーを追う看板企画「山本裕典、ホストになる。」の新章では、歌舞伎町の最強店「club Leo」を舞台に過酷な修行が繰り広げられている。この日は、山本がこれまでホストとしての経験を積んできたLillion、Leo、の3店舗合同営業の後半戦が放送された。

山本に対して敵対心を燃やし、攻撃的な態度を貫いてきた早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤト。営業中盤、山本はアヤトとペアになり初回接客に着くことに。これまでは衝突を繰り返してきた2人だったが、アヤトからのさりげないフォローをきっかけに少しずつ距離が近づいていった。２人で姫を盛り上げることにも成功し、飲み直しをゲットするに至った。飲み直しに成功したアヤトは、山本との接客について「普通に楽しかったです」とこれまでにはなかった爽やかな笑顔を見せた。

勢いづいたアヤトはほかの卓でも連続で飲み直しを獲得。次から次へと飲み直しに走り周っていると、アヤトに対してバチバチに敵意を燃やしていたSiVAHの本気湊と玲が、アヤト不在の飲み直しの卓にヘルプに入った。この姿に屋敷は「ええ！これは熱すぎ！さすがに熱いって」と大興奮。本気湊と玲は姫の前でアヤトのためにシャンパンまでオーダーし、シャンパンコールも全力で盛り上げた。2人の気遣いに屋敷は「優しい！」と声をあげた。

接客が終わると本気湊は「俺らのやり方でやってるだけっす」と語り、スタジオメンバーからは「かっけえ！」と声が上がった。玲は「裕典さんが困ってたから。これで邪魔しちゃったらね」と2人の行動が山本に対する恩返しだったことを明かした。

営業終了後、山本はホストたちの前で「何もできなくてすみませんでした」と涙ながらに謝罪。すると、アヤトは自らマイクを手にし、SiVAHの２人がヘルプについてくれ、シャンパンコールまで来てくれたことに感謝し、「２人の行動も裕典さんがSiVAHを変えたからだと思った。今日まで喋ったことなかったじゃないですか。裕典さんの周りのホスト見て伝わるものがあった」と、山本への思いを伝えた。また「本当にしょうもない幹部で、今まですまん。俺もここから頑張ろうと思うのでみんな頑張りましょう」と今後の意気込みを語った。

その後、アヤトは玲と本気湊を呼び出し、「ケジメをつけさせてほしい」と床に座り込み、土下座をしようとした。ほかのホストたちが止めに入るも、アヤトは「ケジメをつけたい」と目に涙を浮かべ「ケジメ、つけさせてください」と懇願した。玲が「アヤト君が土下座しちゃダメ。トップなんだから。やめてほしい」とアヤトを説得するると、最終的に謝罪ではなく、３人は「ありがとう」という言葉で熱い握手を交わした。さらに玲は「仲間だよ、俺たちは」とアヤトを強く抱きしめた。VTR終了後、スタジオメンバーは大拍手で大盛り上がり。屋敷は「過去イチ熱かった」と大絶賛した。

視聴者からも「なんでホスト番組なのにこんな感動できるんだよ」「玲くん&本気湊の株がバキバキに上がった」「玲と本気湊かっこよすぎな！ジャンプ作品バリの激アツ展開やったわ」「アヤトが土下座しようとした時の玲が格好良過ぎる！まじで格好良い！」「Leoアヤトの卓にSiVAHの2人組がシャンパンいれたシーン大号泣 本気湊と玲に今シーズンも泣かされた」「SiVAHの2人男前すぎんだろ」「本気湊と玲かっこよすぎてしぬ それにわかってはいたけどアヤトも仲間想いで熱すぎるわ ほんまに最終回かみすぎた！」「その辺のドラマもよりアチアチで面白くて泣けるのやめてよ」「愛のハイエナ見ながら化粧しよるけど涙でマスカラとれる」など、感動の声が上がっていた。