過去最大規模の32億円相当　韓国でコカイン61kgを製造したコロンビア人に重刑「122万人が同時使用できる量」

コロンビアから密輸された液状コカインの原料を使い、韓国国内で122万人が同時に使用できる量の固形コカインを製造したコロンビア人に重刑が言い渡された。

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3月24日、法曹界によると、仁川（インチョン）地裁・刑事16部（ユン・イジン部長判事）は、特定犯罪加重処罰法上の麻薬の容疑で拘束起訴されたコロンビア人A（48）の判決公判で懲役20年を言い渡した。

Aは2024年6〜7月、韓国北東部・江原道（カンウォンド）にある倉庫で共犯者らとともに固形コカイン約61kg（時価約305億ウォン＝約32億4016万円）を製造した疑いがある。これは122万人が同時に使用できる量であり、韓国国内のコカイン犯罪としては過去最大規模とされている。

（写真提供＝仁川地方検察庁）

Aは共犯者らと液体状態のコカイン原料を韓国国内に密輸し、固形コカインを製造していたことが調査で明らかになった。共犯者たちが検挙・起訴されるなか、Aは海外へ逃亡していたが、昨年9月に犯罪人引き渡し手続きを経て韓国国内に送還された。

裁判部はAの罪質について「国際的な犯罪組織と連携して韓国国内で大量のコカインを製造した犯行であり、罪質が極めて悪く、厳重に処罰する必要がある」とし、「コカイン製造の過程で核心的な役割を担っており、罪責が重い」と判示した。

続けて、「犯行を自白しており、韓国国内での処罰された前歴はない」としながらも、「最初から犯行のために韓国に入国したものと見られ、制限的な量刑要素として考慮した」と付け加えた。

（記事提供＝時事ジャーナル）