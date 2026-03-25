HANA、純白衣装で新CM出演 パフォーマンス前に絶対やること明かす「部屋を暗くして…」
【モデルプレス＝2026/03/25】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が出演する日やけ止めブランドの新TVCM「強さを、まとう。」篇が、3月25日よりYouTubeにて先行公開、4月1日より全国で放映される。
【写真】7人組人気ガールズグループ、新CMで純白衣装披露
HANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきた。今回、HANAによる「強さを、まとう。」をコンセプトにしたコラボレーションが実現。日やけ止めを肌に塗る、吹きかけることによって、紫外線と戦う「強さ」を身にまとえるよう全ての人を応援する。
新TVCMでは、青空の下、メンバーそれぞれが強さや自信に溢れた堂々とした表情で、商品の“絶対やかない”魅力を表現。CM楽曲には、1stアルバムに収録された楽曲「ALL IN」を採用。メンバー全員で初めて作詞・作曲に挑戦した本楽曲は、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれており、CMの世界観をさらに盛り上げている。（modelpress編集部）
― 「サンカット（R）」の特長である“絶対やかない”という言葉にちなんで、メンバー同士で「絶対◯◯」と決めていることはありますか？
CHIKA（チカ）：決めているっていうわけではないんですが、自然とそうなってるのは「絶対ご飯」です！HANAは、本当にちょっとの時間しかなくても、意地でもご飯を食べるくらい、みんなご飯が大好きなので（笑）！
NAOKO（ナオコ）：もう1つ私たちには、「絶対脱力」というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごしてから、パフォーマンスに挑んでいるんです
― 昨年は、夏フェスにも多く出演され、屋外での活動も多いかと思いますが、普段から心がけている「日やけ対策」はありますか？
JISOO（ジス）：私はそばかすができやすいので、こまめに日やけ止めを塗り直してます。いつもは、出かける30分前に塗ることが多いです。
KOHARU（コハル）：やっぱり、私といえば「心に太陽」なので（笑）外に出るのが大好きで、陽の光を浴びる時間が長いんですね。特に休みの日とかは海に行ったりもして、たくさん（陽の光）を浴びるので、そういう日は必ず顔には日やけ止めは塗るようにしています。
― 日やけ止めは、紫外線から肌を“守る”アイテムですが、デビュー1周年を迎える皆さんが“守りたいもの”は何ですか？
YURI（ユリ）：やっぱり、守りたいのは「メンバー」です！デビュー1周年ということで、これから先も、ずっと長く一緒にいる存在だと思うので、ずっと支え合いながら守っていきたいなと思ってます。
NAOKO：やっぱりメンバーですよね。
全員：そうですよね！！
NAOKO：ちゃんみなさん含め、本当に日々たくさんの方に支えていただいていますし、もちろんHONEYs（ファンネーム）のこともずっと家族だと思っているので、みんながずっと幸せでいられるように守るといいますか、一緒に楽しめるようにこれから先も過ごしていきたいです。
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◆HANA、新CMで堂々とした表情見せる
HANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきた。今回、HANAによる「強さを、まとう。」をコンセプトにしたコラボレーションが実現。日やけ止めを肌に塗る、吹きかけることによって、紫外線と戦う「強さ」を身にまとえるよう全ての人を応援する。
◆HANAインタビュー（一部抜粋）
― 「サンカット（R）」の特長である“絶対やかない”という言葉にちなんで、メンバー同士で「絶対◯◯」と決めていることはありますか？
CHIKA（チカ）：決めているっていうわけではないんですが、自然とそうなってるのは「絶対ご飯」です！HANAは、本当にちょっとの時間しかなくても、意地でもご飯を食べるくらい、みんなご飯が大好きなので（笑）！
NAOKO（ナオコ）：もう1つ私たちには、「絶対脱力」というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごしてから、パフォーマンスに挑んでいるんです
― 昨年は、夏フェスにも多く出演され、屋外での活動も多いかと思いますが、普段から心がけている「日やけ対策」はありますか？
JISOO（ジス）：私はそばかすができやすいので、こまめに日やけ止めを塗り直してます。いつもは、出かける30分前に塗ることが多いです。
KOHARU（コハル）：やっぱり、私といえば「心に太陽」なので（笑）外に出るのが大好きで、陽の光を浴びる時間が長いんですね。特に休みの日とかは海に行ったりもして、たくさん（陽の光）を浴びるので、そういう日は必ず顔には日やけ止めは塗るようにしています。
― 日やけ止めは、紫外線から肌を“守る”アイテムですが、デビュー1周年を迎える皆さんが“守りたいもの”は何ですか？
YURI（ユリ）：やっぱり、守りたいのは「メンバー」です！デビュー1周年ということで、これから先も、ずっと長く一緒にいる存在だと思うので、ずっと支え合いながら守っていきたいなと思ってます。
NAOKO：やっぱりメンバーですよね。
全員：そうですよね！！
NAOKO：ちゃんみなさん含め、本当に日々たくさんの方に支えていただいていますし、もちろんHONEYs（ファンネーム）のこともずっと家族だと思っているので、みんながずっと幸せでいられるように守るといいますか、一緒に楽しめるようにこれから先も過ごしていきたいです。
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