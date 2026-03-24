「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

悲願のＧ１初制覇を狙うのがナムラクレアだ。高松宮記念では３年連続２着。あと一歩のレースが続くなか、７歳になったが、衰えは見られず、この中間も順調に調整。ラストランとなる今回は、かつての主戦騎手・浜中が騎乗する。強い信頼関係で結ばれているコンビで有終Ｖを目指す。

“四度目の正直”へ。３年前の高松宮記念初出走から、３回連続で銀メダルのナムラクレア。当初は６歳での引退が濃厚だったが、Ｇ１を勝たせたいと、ラストランを今回まで延ばした。何とか有終の美を−。その大事なレースを陣営はかつての主戦・浜中に託した。

「乗ったことのあるジョッキーが良かったし、やっぱり彼に乗ってほしい。大歓迎です」と担当の疋田厩務員。当初はルメールが今週のドバイに遠征する予定があったため、高松宮記念には乗れなかった。鞍上が空白となった時、厩舎スタッフが推したのが浜中だった。「やっぱり彼で勝ちたい」。２４年キーンランドＣ（５着）以来のコンビ結成。クレアのことを一番分かっている騎手は浜中以外にいない。

久々にまたがった２週前追い切り。栗東坂路で４Ｆ５１秒５−１１秒６の猛タイムをたたき出し、「相変わらず、すごい動き」と浜中は絶賛した。１週前も坂路で馬なりながら４Ｆ５１秒７−１１秒７をマーク。「先週よりさらに良くなりましたし、７歳になりますが、衰えは全く感じないです」と好感触を口にした。

これまでＧ１を１０戦して２着３回、３着４回。２歳夏から７歳になるまでトップレベルのパフォーマンスを維持してきた。「本当にすごい馬だと思う。いい形で最後を終えたいですね」と疋田厩務員。劇的フィナーレへ、万全の態勢で臨む。