木村拓哉が、自身のYouTubeチャンネルに「【木村探歩！】木村拓哉の親友が来た！爆笑問題太田光と吉祥寺を探歩する」を3月21日に更新した。

（関連：【画像】木村拓哉＆太田光、吉祥寺でスワンボート「これは神回」）

今回の動画は、井の頭恩賜公園で爆笑問題 太田光が木村を待つところからスタート。「呼び出されて来たけど、一向に来ないじゃないか」「初デートなのに遅れてくるってどういうことなのかなあ」と太田がぼやいているところへ、木村が颯爽と現れた。そこで自然と2人による雑談が始まり、太田の過去の恋愛話や、木村も振られた経験があることなどが明かされ、“振る”という心苦しい経験をさせてしまったため、相手にとっては「良い思い出にはなってないはず」と振り返る。

木村は、“散歩”ではなく何かを探しながら歩くという“探歩”について太田に説明。今回の舞台である吉祥寺は、木村にとってはドラマなどのロケ以外では来たことがない場所で、太田も学生時代以来だという。太田は漫才のような調子で木村を翻弄しながらも、「誰も信じてくれないんだけど、親友だよな？」と心配そうに確認する一幕も。さらに、「こう見えて同期なんですよ」と明かされた。お互いに今日のロケを楽しみにしていたことがわかったところで、ようやく“探歩”を開始する。

まずは木村の提案で、「一緒に乗ったカップルは別れる」という噂のスワンボートにあえて2人で乗ることに。実際に乗ってみると木村は、トーク力がないと気まずくなってしまい、別れてしまうかもしれないと気付く。2人は思い切り漕いでスピードを出してみるが、狭いスペースで漕ぎづらく、すぐにスピードダウン。また、木村が「風向きがこう（前から来ている）だから帰りは早いよ」「これだけ図体でかいと風の影響受けやすい」と、一級船舶免許所持者ならではの視点でスワンボートを分析する場面もあった。早々と岸へ戻ってボートから降り、個性的なキャラのスタッフや春休みで公園を訪れていた女子学生たちとの交流もありながら、今回の動画は終了。

コメント欄では、「これは神回だな…」「このコンビがみれるの、熱いです」「テレビでも見たことない2人の掛け合い、めっちゃおもしろすぎる！！！」などの反響が寄せられている。

（文=島田瑛）