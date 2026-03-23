【スターバックス GRAB&GO ブリュード ブラック/アロマ ラテ/ホワイトモカ】 3月24日 発売予定 価格： 220円（ブリュード ブラック） 230円（アロマ ラテ/ホワイトモカ）

スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス GRAB&GO」を3月24日にリニューアル販売する。価格は「ブリュード ブラック」が220円、「アロマ ラテ」と「ホワイトモカ」が230円。

「スターバックス GRAB&GO」は「一日中、心地よく寄り添うスターバックス」をコンセプトにした500mlペットボトル入りコーヒー飲料。「ブリュード ブラック」は淹れたての味をイメージした上品なブラック無糖コーヒーで、「アロマ ラテ」はクリーミーさのあるミルクとコーヒーの香りも広がるラテ。ホワイトモカは、ホワイトチョコレートフレーバーの風味とミルクを調和し、深煎りコーヒーのコクも感じられる商品となっている。

全国のセブン‐イレブン限定で順次切り替え販売が予定されており、パッケージは透明感のあるパッケージはそのままに、ブランドを象徴するサイレンがデザインされている。