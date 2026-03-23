俳優の風間俊介（42）が23日、月曜パーソナリティーを務める日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日の放送をもって同番組を卒業することに言及した。

「Oha!4 NEWS LIVE」のエンディングで「ZIP!」と“中継”がつながるとメインキャスターの安村直樹アナウンサーが「『ZIP!』風間俊介さんが、今日で卒業ですか」と触れると、水卜麻美アナウンサーの後ろに風間が映り込んだ。

すると、安村アナウンサーがフリップに「#風間くんありがとう」と記していた。自身がSNSをしていないことで、ハッシュタグをつけて“投稿”して笑いを誘った。

7年半の月日についても触れられた風間は「本当に愛してるんで。『Oha!4』にも『ZIP!』にも、また来ます!」と宣言して笑顔を絶やさなかった。

2月16日の放送で、総合司会の水卜麻美アナウンサーが「3月23日の放送をもって、風間さんが7年半務めてくださいました月曜パーソナリティーを卒業されます」と発表。風間は「僕にとっての7年半という月日は…僕まだ辞めないですよね？まだですよ！1カ月ありますよ！あと1カ月過ぎ去っても、風間、ちょくちょく来るかもしれない！残り1カ月しっかりとやっていきたいと思います」と話していた。