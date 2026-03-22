セサミストリート×阪神グループ！ラッピングトレインの走行やスタンプラリーを開催
阪神電気鉄道株式会社は、「セサミストリート」と阪神グループのコラボレーションを3月26日(木)からスタートする。本コラボレーションは2023年および2024年に実施した取り組みに続くもので、遊びを通じた学びと喜びを届けるセサミストリートのブランド価値と、多様な事業を手掛けながら「あたたかさ」「ほんまもん」「先進性」を掲げて経営を進める阪神グループとの共感により実現した。コラボレーション企画は3つのプログラムで構成されている。
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■ラッピングトレイン
エルモとクッキーモンスターを施したラッピングトレインを各1編成運行する。
「ELMO’s HAPPY TRAIN」
「ELMO's HAPPY TRAIN」は8000系を対象車両とし、3月26日(木)から当分の間、本線・神戸高速線・山陽電鉄本線(西代〜山陽姫路)で運行される。赤胴車に多種多様な姿のエルモを散りばめ、「幸せを運ぶ阪神電車」というコンセプトのもと、さまざまな事業を展開する阪神グループの多様性を表現している。
「COOKIE MONSTER’s MOGUMOGU TRAIN」
「COOKIE MONSTER's MOGUMOGU TRAIN」は5700系を対象車両とし、3月27日(金)から当分の間、本線・神戸高速線で運行される。食べることが大好きなクッキーモンスターと大好物のクッキーをたくさん散りばめることで、「多くの人に日常の安心・彩り・感動体験を届ける阪神電車」というコンセプトを表現し、顧客の「たいせつ」を守りたいという同社の想いを表現している。
※運行期間や運行区間、列車運行スケジュールは予告なく変更となる場合あり
※運行予定の詳細については、係員が不在の場合や、回答に時間を要する場合があるため、駅係員や乗務員への問合せはお控えください
■スタンプラリー「阪神沿線に隠れたセサミストリートの仲間を探し出せ！」
同社沿線にある施設6カ所にスタンプを設置し、すべてのスポットを巡ることでオリジナルの絵柄が完成する重ね押しスタンプラリーを開催。6カ所で押せる色がそれぞれ異なり、どの色がどのスポットで押せるかはシークレット。完成したイラストはアートボードとして飾ることが可能。
・開催期間
3月26日(木)〜5月10日(日)
・スタンプ押印方法
各スポットの受付で台紙を受け取り(スタンプ台に設置している場合もあり)、受け取った台紙またはすでに別スポットで押印した台紙をセットして、足元のバーを踏み込むとスタンプを押すことができる。
※台紙は1人1枚
■スタンプ設置場所／スタンプ台紙配布場所
1：セサミストリートマーケット 店舗入口付近(阪神梅田本店6階)
営業時間：10時〜20時・定休日：不定休
住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13(阪神 大阪梅田駅 徒歩約1分)
2：あまがさき観光案内所 建物内
営業時間…9時〜17時・定休日：なし
住所：兵庫県尼崎市神田中通1-4(阪神 尼崎駅 徒歩約1分)
3：甲子園歴史館(甲子園プラス2階) 入口付近
営業時間…10時〜18時(催し物によって変動)
(選抜高校野球大会期間：9時〜18時)
定休日：月曜(試合開催日、祝日を除く)、不定期メンテナンス日
住所：兵庫県西宮市甲子園町8-15(阪神 甲子園駅 徒歩約7分)
4：阪神西宮おでかけ案内所 建物内
営業時間…(月曜〜金曜)10時〜19時(土・日・祝日)9時〜17時
住所：兵庫県西宮市田中町1-16(阪神 西宮駅 戎口改札前)
5：メトロ卓球場(メトロこうべ)受付横
営業時間…10時〜20時・定休日：なし
住所：兵庫県神戸市中央区中町通4-2-23(阪神 高速神戸駅 徒歩約2分)
6：六甲おみやげ館(六甲ガーデンテラス) 館内入口付近
営業時間…10時〜21時・定休日：火曜※5月5日(祝)は営業
住所：兵庫県神戸市灘区六甲山町五介山1877-9(六甲山上バス 六甲ガーデンテラス停すぐ)
※台紙の受取り、スタンプの押印は各スポットの営業日および営業時間内に限る
※営業日・営業時間などは変更となる場合あり。詳しくは各スポットの公式サイトを確認
■グリーティングイベント
大阪梅田駅にエルモとクッキーモンスター、ラッピングトレインが登場。来場者にはスタッフから阪神電車オリジナルのノベルティをプレゼント(数に限りあり)
・開催日程：4月4日(土)
・開催時間：11時〜11時30分／13時45分〜14時15分
・場所：阪神 大阪梅田駅 東口改札付近
※予定は変更となる場合あり
■セサミストリートについて
セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきた。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されている。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されている。
■セサミワークショップについて
セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめさまざまな活動を世界中で展開している非営利団体。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきた。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けている。
世代を超えて愛されるセサミストリートの世界観と、阪神グループの「たいせつ」を守る想いが融合した本コラボレーション。親子で楽しめるこのイベントを機に、阪神沿線の魅力を改めて発見してみてはいかがだろうか。
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2026 Sesame Workshop. All rights reserved.
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■ラッピングトレイン
エルモとクッキーモンスターを施したラッピングトレインを各1編成運行する。
「ELMO’s HAPPY TRAIN」
「ELMO's HAPPY TRAIN」は8000系を対象車両とし、3月26日(木)から当分の間、本線・神戸高速線・山陽電鉄本線(西代〜山陽姫路)で運行される。赤胴車に多種多様な姿のエルモを散りばめ、「幸せを運ぶ阪神電車」というコンセプトのもと、さまざまな事業を展開する阪神グループの多様性を表現している。
「COOKIE MONSTER’s MOGUMOGU TRAIN」
「COOKIE MONSTER's MOGUMOGU TRAIN」は5700系を対象車両とし、3月27日(金)から当分の間、本線・神戸高速線で運行される。食べることが大好きなクッキーモンスターと大好物のクッキーをたくさん散りばめることで、「多くの人に日常の安心・彩り・感動体験を届ける阪神電車」というコンセプトを表現し、顧客の「たいせつ」を守りたいという同社の想いを表現している。
※運行期間や運行区間、列車運行スケジュールは予告なく変更となる場合あり
※運行予定の詳細については、係員が不在の場合や、回答に時間を要する場合があるため、駅係員や乗務員への問合せはお控えください
■スタンプラリー「阪神沿線に隠れたセサミストリートの仲間を探し出せ！」
同社沿線にある施設6カ所にスタンプを設置し、すべてのスポットを巡ることでオリジナルの絵柄が完成する重ね押しスタンプラリーを開催。6カ所で押せる色がそれぞれ異なり、どの色がどのスポットで押せるかはシークレット。完成したイラストはアートボードとして飾ることが可能。
・開催期間
3月26日(木)〜5月10日(日)
・スタンプ押印方法
各スポットの受付で台紙を受け取り(スタンプ台に設置している場合もあり)、受け取った台紙またはすでに別スポットで押印した台紙をセットして、足元のバーを踏み込むとスタンプを押すことができる。
※台紙は1人1枚
■スタンプ設置場所／スタンプ台紙配布場所
1：セサミストリートマーケット 店舗入口付近(阪神梅田本店6階)
営業時間：10時〜20時・定休日：不定休
住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13(阪神 大阪梅田駅 徒歩約1分)
2：あまがさき観光案内所 建物内
営業時間…9時〜17時・定休日：なし
住所：兵庫県尼崎市神田中通1-4(阪神 尼崎駅 徒歩約1分)
3：甲子園歴史館(甲子園プラス2階) 入口付近
営業時間…10時〜18時(催し物によって変動)
(選抜高校野球大会期間：9時〜18時)
定休日：月曜(試合開催日、祝日を除く)、不定期メンテナンス日
住所：兵庫県西宮市甲子園町8-15(阪神 甲子園駅 徒歩約7分)
4：阪神西宮おでかけ案内所 建物内
営業時間…(月曜〜金曜)10時〜19時(土・日・祝日)9時〜17時
住所：兵庫県西宮市田中町1-16(阪神 西宮駅 戎口改札前)
5：メトロ卓球場(メトロこうべ)受付横
営業時間…10時〜20時・定休日：なし
住所：兵庫県神戸市中央区中町通4-2-23(阪神 高速神戸駅 徒歩約2分)
6：六甲おみやげ館(六甲ガーデンテラス) 館内入口付近
営業時間…10時〜21時・定休日：火曜※5月5日(祝)は営業
住所：兵庫県神戸市灘区六甲山町五介山1877-9(六甲山上バス 六甲ガーデンテラス停すぐ)
※台紙の受取り、スタンプの押印は各スポットの営業日および営業時間内に限る
※営業日・営業時間などは変更となる場合あり。詳しくは各スポットの公式サイトを確認
■グリーティングイベント
大阪梅田駅にエルモとクッキーモンスター、ラッピングトレインが登場。来場者にはスタッフから阪神電車オリジナルのノベルティをプレゼント(数に限りあり)
・開催日程：4月4日(土)
・開催時間：11時〜11時30分／13時45分〜14時15分
・場所：阪神 大阪梅田駅 東口改札付近
※予定は変更となる場合あり
■セサミストリートについて
セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきた。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されている。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されている。
■セサミワークショップについて
セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめさまざまな活動を世界中で展開している非営利団体。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきた。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けている。
世代を超えて愛されるセサミストリートの世界観と、阪神グループの「たいせつ」を守る想いが融合した本コラボレーション。親子で楽しめるこのイベントを機に、阪神沿線の魅力を改めて発見してみてはいかがだろうか。
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2026 Sesame Workshop. All rights reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。