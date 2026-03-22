だからニトリは最強！便利すぎてキッチン仕事が一気に楽になる「多機能ボウル＆洗いおけ3選」

ニトリには料理の下ごしらえや調理をラクにしてくれる便利なキッチンアイテムがそろっています。今回は、キッチンで欠かせないボウルや洗いおけを3つ紹介。

まな板としても使える折りたたみ洗いおけやレンジ対応の蓋付きボウル、ちりとり型ザルボウルセットなど、使い勝手のよいものばかりですよ。

一石二鳥とはまさにこのこと！

●まな板にもなれる 抗菌折りたたみ洗いおけ（1290円）

洗いおけとしてだけでなく、まな板としても使える便利なアイテム。広げると洗いおけとして使え、食材を洗ったり野菜の下ごしらえをしたりと幅広い用途に活躍。さらに折りたたむとフラットになり、まな板として使えるのが特徴です。

実際使用した人からは「アウトドアで大活躍」「大きなお皿もすっぽり入るから便利」といったクチコミが。抗菌加工が施されているため衛生的に使いやすく、使わないときはコンパクトに収納できるのもうれしいポイントです。キッチンスペースを有効活用できる便利グッズですよ。

●レンジ対応蓋付ボール（599円）

下ごしらえから加熱調理まで、1つで使える便利なボウルです。電子レンジに対応しており、食材を混ぜたあとそのまま加熱できるのが特徴。蓋付きなので、食材の飛び散りを防ぎながら調理できるほか、保存容器としても使えます。

クチコミには「ニトリさんのアイデアには脱帽」「ボウルって頻繁に使うからこんな便利なのが嬉しい」といったコメントが。サイズは20cmで、調理と保存を兼ねらます。洗い物を減らしたい人にもぴったりのアイテムです。

●ちりとりザルボウルセット（499円）

食材をすくいやすいちりとり型が特徴のザルボウルセットです。切った野菜や食材をサッと集めて、そのまま鍋やフライパンに移せるのがポイント。まな板の上の食材をこぼさず集めやすく、調理の動作がスムーズになります。

SNSには「機能的で素晴らしすぎる」「これ一体一石何鳥なんだろうか。」といったコメントが。目盛り付きで、計量カップとしての役割も果たしてくれます。収納もしやすいのが嬉しいですね。

ニトリのキッチンアイテムは、使いやすさを考えた便利な機能が魅力です。日々の料理を少しでもラクにしたい人は、おすすめの洗いおけやボウルをチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部