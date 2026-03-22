パパさんにお手を求められた子猫が、全力で無視を貫いた結果…？死んだ目をした子猫のまさかの行動が笑えると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で178.4万再生を突破し、「「しゃあねぇなぁ……」顔すぎてワロタw」「お手した後、こっそり舐めてキレイにしようとするの…草w」といった声があがりました。

【動画：ママには『お手をしてくれる子猫』→パパが挑戦すると…想像を超える『塩対応』】

お手をマスターした夏くん♡

TikTokアカウント「@natsu_6497」に投稿されたのは、パパさんにお手を求められている時の、サイベリアンの「夏」くんのリアクションをおさめた動画です。

まだ子猫の夏くんは、生後5ヶ月頃にお手を覚えた天才猫ちゃん。最近では、ママさんにはおやつなしでもお手をしてくれるようになったといいます。一方で、パパさんにはちょっぴり塩対応なのだとか。

パパさんがお手にチャレンジ！

ある日、夏くんにお手をしてもらおうと、パパさんは手のひらを差し出してみたそう。しかし夏くんは、露骨に嫌そうな顔をしてそっぽを向いてしまったのだとか。

普段お手をしてくれない時は、胸元をトントンするとやってくれるという夏くん。しかし、パパさんがトントンしても、しつこいのが嫌だったのか、絶対にパパさんの手を見ることもなく、無視を貫いていたといいます。

しばらく頑なに拒否していた夏くんでしたが、何度もトントンされてついに観念したのか、明後日の方向を向いたまま、死んだ目をして渋々左手を上げてくれたのだとか。そのあまりにも嫌々な態度に、ママさんも思わず笑ってしまったといいます。

もしかして、消毒…？

お手をしたあと、なぜかパパさんに掴まれた手をぺろぺろと舐めて、キレイにしていたという夏くん。

再びトントンしてきたパパさんにいい加減嫌気がさしたのか、今度は手のひらに噛みついてしまったのだとか。ここまで嫌がりつつも、決してその場を立ち去ろうとはしない夏くんが可愛らしくて、ほっこりしてしまいます。

夏くんの露骨すぎる表情に、動画の視聴者からは「猫ちゃんこいつしつこ…って思ってそ。ほんまに嫌なんやろな笑」「お手すんのもだけど胸元トントンってされてんのがほんっとうに嫌そうwwww」「嫌そうな顔可愛すぎだし嫌なのにずっとそこにいるのもかわいい」「お手わからなくて出さないんじゃなくてわかっているのに出したくないのが伝わるwwww」「しつこいな…もぅ…って顔してるww」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@natsu_6497」では、表情豊かな夏くんが甘えん坊モードでママさんに甘える様子や、省エネモードで遊ぶ姿など、可愛らしい日常の様子が多数の動画で楽しめます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@natsu_6497」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。