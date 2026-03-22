【リカちゃん】『パンどろぼう』とコラボ！ 「まずい」の場面を描いた紙小物も付属
タカラトミーは着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、絵本シリーズ「パンどろぼう」とコラボレーションした「パンどろぼうだいすきリカちゃん」を2026年3月28日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。
＞＞＞「パンどろぼうだいすきリカちゃん」をチェック！（写真7点）
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
そんなリカちゃんの新商品、「パンどろぼうだいすきリカちゃん」は、絵本シリーズ「パンどろぼう」の世界観を全身で表現したリカちゃん。
ブラウンのベレー帽に「パンどろぼう」がプリントされたトップス、パンの総柄のキュロットをあわせ、作品の温かくかわいらしい雰囲気を表現している。キュロットの柄は作中にでてくる「せかいいちおいしいもりのパンや」の「うさぎパン」「こあらパン」「コロッケパン」などが全面に配置されたオリジナルデザインだ。
また緑色のスカーフは「パンやのおじさん」がつけているシェフスカーフを、赤いイヤリングは「パンどろぼう」の鼻をイメージしている。
そして、作中で印象的な「まずい」の場面を描いたリカちゃんサイズの紙小物が付属し、食パン型のバッグに絵本を入れることも可能だ。
「パンどろぼう」シリーズは2025年に5周年を迎えポップアップストアなども話題となっている。子どもから大人まで『パンどろぼう』の魅力に心奪われているすべての方に楽しんでいただきたい商品だ。
（C） ＴＯＭＹ （C）Keiko Shibata／KADOKAWA
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1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
ブラウンのベレー帽に「パンどろぼう」がプリントされたトップス、パンの総柄のキュロットをあわせ、作品の温かくかわいらしい雰囲気を表現している。キュロットの柄は作中にでてくる「せかいいちおいしいもりのパンや」の「うさぎパン」「こあらパン」「コロッケパン」などが全面に配置されたオリジナルデザインだ。
また緑色のスカーフは「パンやのおじさん」がつけているシェフスカーフを、赤いイヤリングは「パンどろぼう」の鼻をイメージしている。
そして、作中で印象的な「まずい」の場面を描いたリカちゃんサイズの紙小物が付属し、食パン型のバッグに絵本を入れることも可能だ。
「パンどろぼう」シリーズは2025年に5周年を迎えポップアップストアなども話題となっている。子どもから大人まで『パンどろぼう』の魅力に心奪われているすべての方に楽しんでいただきたい商品だ。
（C） ＴＯＭＹ （C）Keiko Shibata／KADOKAWA
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