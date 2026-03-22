YOLUのボディスクラブ新登場♡とろける質感で叶う夜の贅沢ケア

ナイトケアブランドYOLUから、バスタイムを癒しの時間へと導く新作ボディスクラブが登場♡忙しい毎日を過ごす女性に寄り添い、心地よい香りとやさしい使い心地で、夜のセルフケアをワンランクアップしてくれます。角質ケアと保湿を同時に叶える贅沢な処方で、触れたくなるようななめらかな肌へ。毎日のリラックスタイムに取り入れたい注目アイテムです。

とろける新感覚スクラブ体験

YOLUのボディスクラブは、まるでジェラートのようにとろける新感覚テクスチャーが魅力。

肌の上でやさしくなじませると、お湯と混ざってミルク状に変化し、摩擦を抑えながら古い角質や汚れ*3をやさしくオフします。

さらに、ソルトスクラブ1とペプチド由来成分2を掛け合わせたW角質ケアにより、しっとりとしたつるすべ肌へ導きます。

アミノ酸系洗浄成分を配合しているため、これ1つで洗浄まで完了できるのも嬉しいポイントです。

*1 塩化ナトリウム（スクラブ剤） *2 酢酸ヘキサノイルジペプチド－３ノルロイシン（保湿成分）

*3 古い角質や汚れのこと

DUO数量限定の抹茶クレンジングが登場♡透明感ケア叶う新作バーム

肌悩みで選べる2タイプ

「ヨル カームナイトケアボディスクラブ」と「ヨル リラックスナイトケアボディスクラブ」は、それぞれ異なる肌悩みにアプローチ。

カームナイトケアは、パンテノール3やバクチオール4を配合し、うるおいを保ちながらハリつやのある肌へ導きます。

一方、リラックスナイトケアは、グルタチオン7やガラクトミセス培養液8を配合し、くすみ5をオフして透明感6のある肌へ整えます。どちらも容量250gで価格は1,738円（税込）。

さらに、50gのミニサイズは各550円（税込）で展開されており、店頭限定で購入可能です。

*3,4,7,8 すべて保湿成分

*5 古い角質や汚れのこと *6 汚れが落ちキメの整った肌印象のこと

香りで癒すナイトケア時間

YOLUならではの魅力は、睡眠環境に寄り添う香り設計にも。心地よい眠りをサポートする「DreamScentz™」*12を採用し、バスタイムをリラックス空間へと導きます。

カームナイトケアはシダーウッド＆バニラの落ち着いた甘さ、リラックスナイトケアはローズマリー＆マンダリンの爽やかな香りが広がり、気分に合わせて選べるのも魅力。

夜のセルフケアをより特別な時間へと変えてくれます。

*12 心地よい眠りに寄り添うこと

夜のご褒美ケアに♡

一日の終わりに、自分をやさしく労わるナイトケア習慣を取り入れてみませんか？YOLUのボディスクラブは、角質ケアと保湿、そして香りの癒しを同時に叶えてくれる頼もしい存在♡

週2～3回のスペシャルケアで、触れたくなるなめらか肌へ導いてくれます。バスタイムをもっと心地よく、もっと特別に彩ってみてください♪