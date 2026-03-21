人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会。 “性格診断による就職活動”を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描く診断系SFコメディードラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』主演の伊藤健太郎さんインタビュー後編です。ライフワークという筋トレのしすぎで、衣装担当の方から筋トレ禁止令！？他にも、30代を前に感じるお芝居の魅力についてもお聞きしました。

――前編で「何事も好奇心をもって人と人との化学反応を楽しめたほうがいい」とおっしゃっていましたが、そういった感覚はどうやって培われたのでしょうか？

そうですね…思い返してみると、両親の育て方だったかもしれないです。厳しいところは本当に厳しかったんですけど、自分の好奇心を尊重してくれて、やりたいことに対しては“ダメ”と言われたことがないんですよね。

――それは趣味のサーフィンや革製品への興味も？

なんでもチャレンジさせてもらえる環境と、あこがれたくなるような格好いい先輩たちが周囲に多かったので、一緒に過ごす時間の中で自分が形成されていったのかな。

――自己形成という意味では、筋トレもかなりされているそうですね。

もともと体を動かすことが好きだったというのもありますが、筋トレを始めたのは役がきっかけです。筋トレを続けていくうちに生活の中に組み込まれていった感じですね。

――もはやライフワークなのですね。

もう今ではやっていないと気持ち悪くて（笑）。でも、筋トレをやりすぎて23歳の頃に作ったスーツを着たときに腕のあたりがビシビシって全部ほつれちゃったことも（笑）。最近の作品では衣装部さんから「もうジムは禁止です！」って言われました。もともと用意してくださった衣装の白衣はLサイズだったのですが、撮影の終盤には３Lに…。それで、最近はジムに行っていなかったのですが、『TYPEなに？』の撮影後、やっとジムに行ってきました。今、あちこち筋肉痛です（笑）。

ただ、筋トレしているときって、例えば嫌なことがあっても、頭の中が真っ白になるんです。考えなくてもいい時間っていうのが生まれるので、脳がリフレッシュされますし、見た目も変化しますし、休みの日も早く起きて体動かしたくなりますし、おすすめです。

――一方で、役者としては間もなく30代です。どんな役者を目指したいですか？

年齢を重ねるごとに、求められる役柄もどんどん変化してきて、それこそ数年前までは学生役が多かったのですが、独特な世界観の作品でなければ今後は学生を演じることもないと思うんです。そういった意味では、30代を前に演じる役の振り幅を広げていきたいですし、全く新しい役に挑戦するという機会も増えると思っています…30代になった時には、求められる役に120％応えられる自分でいられるよう、今しっかりと準備しておきたいです。

――今、改めて感じるお芝居の魅力は？

普段の自分では言えないような言葉を違和感なく話せる、そんな演じる魅力はもちろんですが、何よりも観てくださる方々がいるからこそ成り立っていると思っています。いい反応も悪い反応もしっかり受け止めながら、精一杯のお芝居で表現して伝えていく魅力も感じています。演じる魅力、伝える魅力、その両方をバランスよく楽しめれば。

『TYPEなに？』でも、そんなお芝居の魅力を存分に味わって出し切ったと胸を張って言えます。

――では、結城翔を演じ切った今、『TYPEなに？』の魅力を。

それぞれのタイプに特化した未来の自分と会って、いろんな会話をして、最終的に結城が何を感じて未来へと歩んでいくのか…というのが今作のテーマです。観てくださった方々にも、結城と同じように自分の可能性のあるタイプと会話するような感覚で観ていただけると、またちょっと自分を見つめ直すきっかけになったりするかもしれません。

タイプ診断が広く流行った今の時代に、この作品をお届けすることができるというのは、何かしらの意義みたいなものがあるように感じているんです。僕たちからのメッセージももちろん込められているのですが、観てくださった方々がそれぞれの解釈で受け取っていただければ嬉しいです。

ドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』は、ABCテレビにて3月20日（金・祝）深夜0時24分放送。放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信。