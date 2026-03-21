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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が活用法を解説！『稼ぎたいならこのエリアを狙え！不動産投資を行うなら、○○したい街ランキングが参考になります！』

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『稼ぎたいならこのエリアを狙え！不動産投資を行うなら、○○したい街ランキングが参考になります！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が「住みたい街」と「移住したい街」という似て非なるランキングの違いに切り込む。一般的には人気上位のエリアほど有利に映るが、投資という観点では単純な需要の強さだけでは判断できない現実が浮かび上がる。表面的な人気と収益性の間には、明確なズレが存在しているのである。



木村氏は、住みたい街ランキングについて「需要の強さを示す指標ではあるが、投資妙味とは一致しない」と整理する。人が集中するエリアは価格が上昇しやすく、結果として利回りが圧縮される構造にあるためだ。この構図を理解しないままランキングを追えば、需要はあっても利益が残りにくい状況に陥る可能性がある。人気の高さがそのまま投資優位性を意味しない点は見落とされがちである。



一方で移住したい街ランキングには、異なる示唆が含まれている。ファミリー層の生活基盤や自治体の取り組みが反映されやすく、地域単位での実需が読み取りやすい点が特徴だ。全国的な知名度とは別軸で選ばれたエリアが並ぶため、従来のイメージとは異なる地域が浮上することもある。その背景を丁寧に追うことで、需給の変化や将来性の兆しを捉える手がかりとなる。



さらに木村氏は、ランキングそのものを鵜呑みにする危うさにも言及する。順位はあくまで一つの指標に過ぎず、価格や供給状況と切り離して評価することはできない。人気の裏側にある構造を分解し、どの層の需要がどこに向かっているのかを見極める視点が求められる。ここを読み違えると判断を誤る要因になり得る。



動画内では、こうした視点を踏まえたエリア分析の進め方や、ランキングの具体的な使い方が段階的に整理されていく。単なる順位の確認では終わらない思考プロセスが提示されており、その流れを追うことで理解が一段深まる構成となっている。断片的な情報では見えない全体像は、本編の中でより明確に描かれている。