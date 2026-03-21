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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

朝、天気予報をチェックして雨だと分かった瞬間、着ていく服に悩みませんか？

お気に入りのパンツは濡らしたくないし、かといってレインウェアは野暮ったい。結局、妥協したコーディネートで家を出て、一日中どこか気分が晴れない…。

そんな雨の日のモヤモヤに応えてくれる1本が、「RainBlock Pants」です。

耐水圧18,000mmH2O。傘を上回る耐水性能

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「RainBlock Pants」の耐水圧は18,000mmH2O（※1）。レインウェア並みの高い耐水性能で、一般的な傘の耐水圧（250〜500mm程度）と比べると数値の大きさがよくわかります。

水滴が生地の表面をするすると滑り落ちていき、中まで染み込みにくい構造。本降りのなか、駅から職場まで歩くことになっても、パンツが濡れにくいのは心強いところです。

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集中豪雨や急な夕立に降られたときでも、足元が濡れにくい状態で過ごせるのはやっぱり助かりますよね。さらに、防風性や防汚加工（※2）も備えているので、冷たい風が吹く日や泥はねが気になるシーンでも活躍してくれます。

※1: GB/T 4744-2013（静水圧試験）に基づく。同シリーズ製品での検証にて実証済み。

※2: 防風性はGB/T 5453-1997に基づく検証で、防汚性はGB/T 30159.1-2013 （液体汚染法）に基づく検証にて実証済み。

「防水パンツ」に見えない。普段着として使えるデザイン

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防水ウェアというと、スポーティーすぎて普段使いしにくい印象があるかもしれません。機能性を備えつつ、主張しないのが「RainBlock Pants」のいいところです。

細身のシルエットに無駄のないミニマルなデザイン。ぱっと見では耐水パンツだと気づかれないくらい、すっきりした見た目です。

ジャケットと合わせても不思議と違和感がないですし、スニーカーとラフに合わせてもサマになる。雨の日だから仕方なく履く、ではなく、普段から選びたくなるパンツです。

蒸れにくく、動きやすい。一日履いても快適

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耐水性が高いと気になるのが、蒸れ。外からの水は防いでも、内側に湿気がこもると結局不快ですよね。

「RainBlock Pants」は透湿性（※）も備えていて、衣服内の湿気を外に逃がす仕組みに。満員電車や暖房の効いたオフィスでも、汗でべたつきにくく、さらっとした着心地が続きます。

また、素材自体がしなやかなので、自転車通勤で漕ぐときや、しゃがんで荷物を持つ動作も窮屈に感じにくい。朝から夜まで1本で過ごせる、そんな実用性の高さが魅力なんです。

※透湿性はGB/T 12704.2-2009（蒸発法）に基づく検証で実証済み。

高い耐水性能で雨を防ぎ、見た目や動きやすさは普通のパンツ。どうしても天気に左右されがちな日々の服選びに、新しい選択肢を加えてみてはいかがでしょうか。「RainBlock Pants」が気になった方は、まずはサイズやカラーのラインナップをチェックしてみてください。

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Source: machi-ya