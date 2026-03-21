平成の歌姫が37歳に バースデーショットに祝福の声
歌手の西野カナが19日までにインスタグラムを更新し、37歳の誕生日を迎えたことを報告。バースデーショットを披露すると、ファンから祝福の声が集まった。
【別カット】金髪ロング＆シースルートップスの最新ショット
西野が「37歳になりました」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には金髪ロング、シースルーのトップスという装いの彼女の笑顔や凛々しい表情が収められている。投稿の中で西野は「お祝いのメッセージ本当にありがとう」とファンに感謝し「いろんなところに送ってくれたみんなの言葉を見て、幸せやなぁと噛み締めているところです めちゃくちゃ良い1年にするぞーーー」とコメントしている。
彼女の投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう 大好きだよ〜！」といった祝福に加えて「これからもずーーーーっと応援してます！」「歌手になってみんなに歌を届けてくれてありがとう」「素敵な37歳の年にしてね」などの声が相次いでいる。
■西野カナ
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集め、女性ファンを中心にブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。
引用：「西野カナ」インスタグラム（@kananishino_official）
【別カット】金髪ロング＆シースルートップスの最新ショット
西野が「37歳になりました」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には金髪ロング、シースルーのトップスという装いの彼女の笑顔や凛々しい表情が収められている。投稿の中で西野は「お祝いのメッセージ本当にありがとう」とファンに感謝し「いろんなところに送ってくれたみんなの言葉を見て、幸せやなぁと噛み締めているところです めちゃくちゃ良い1年にするぞーーー」とコメントしている。
■西野カナ
平成元年3月18日生まれ、三重県出身。2008年にメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と、類まれな歌声が話題を集め、女性ファンを中心にブレイク。2019年の2月より、無期限で活動休止し、30歳の誕生日を迎えた同年3月18日に、元マネージャーと結婚。2023年8月に第1子出産を公表。2024年6月25日に活動再開を発表した。
引用：「西野カナ」インスタグラム（@kananishino_official）