芸能プロダクション・seju、初の冠番組放送決定 長浜広奈＆本望あやか＆時田音々＆田仲埜愛＆多田梨音らバズりネタ探しに奔走【コメントあり】
テレビ東京は26日から、Z世代を中心に大きな支持を集めるクリエイター・タレントが所属する芸能プロダクション「seju」のメンバーが出演する新番組『seju放課後じゃーなる』を配信・放送する。
【番組カット】学校に登場した「seju」のメンバー
本番組は、sejuメンバーが記者見習いとなり学校やテーマパークなどに取材に行き、自力でバズりネタを探す。記事にするべく、身体を張ってリアクションにチャレンジしたり、現役高校生をメイクで大変身させたり、恋愛相談や部活など得意分野や未経験のことにも果敢に挑戦する。
編集長を務めるのは、人気お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔。Z世代の感性に戸惑いながらも、時にツッコミ、時に優しく導く“編集長”として番組を盛り上げる。モグライダー芝 大輔とメンバーのやり取りや、メンバー同士の関係性を覗き見できるのも見どころの一つになる。
なお、26日午後6時からTVerなどで4夜連続配信するほか、4月2日深夜2時35分からテレビ東京で放送する。
【コメント】
■長浜広奈
普段なかなか見せない一面や、リアルな会話もたくさん詰まっている番組になっていると思います！収録が始まると本当にあっという間で、みんなで放課後みたいな楽しい時間を過ごせました。みんな楽しみにしててね。
■本望あやか
だいすきなsejuの冠番組なんて嬉しすぎ！えぐすぎます!!芝編集長と事務所の仲間たちとの収録だったので、リラックスして挑めました！素である陰の本望もお届けできたかと思います。笑
ぜひたくさん！たくさん！ご覧ください
■時田音々
sejuとして初めてのテレビ番組に出演させていただき、とてもうれしいです！番組では私たちが『新人記者』となって様々なことに挑戦しながら魅力をレポートしています。この番組を通して、sejuの魅力もたくさんの方に届いたら嬉しいです。笑いも感動もある番組になっていると思うので、 普段あまり見られない私たちの姿もぜひ注目してみてください！
■田仲埜愛
初めての冠番組で、収録もとても楽しかったです！sejuメンバーの素の雰囲気や、普段見られない一面も見られちゃいます
お楽しみにー！
■多田梨音
初めてのseju冠番組!!
すごくドキドキで楽しみな気持ちでいっぱいです！収録では、芝編集長の鋭いツッコミですごく盛り上がって楽しかったです！笑
私も素敵な記者になれるようがんばります！
【番組カット】学校に登場した「seju」のメンバー
本番組は、sejuメンバーが記者見習いとなり学校やテーマパークなどに取材に行き、自力でバズりネタを探す。記事にするべく、身体を張ってリアクションにチャレンジしたり、現役高校生をメイクで大変身させたり、恋愛相談や部活など得意分野や未経験のことにも果敢に挑戦する。
なお、26日午後6時からTVerなどで4夜連続配信するほか、4月2日深夜2時35分からテレビ東京で放送する。
【コメント】
■長浜広奈
普段なかなか見せない一面や、リアルな会話もたくさん詰まっている番組になっていると思います！収録が始まると本当にあっという間で、みんなで放課後みたいな楽しい時間を過ごせました。みんな楽しみにしててね。
■本望あやか
だいすきなsejuの冠番組なんて嬉しすぎ！えぐすぎます!!芝編集長と事務所の仲間たちとの収録だったので、リラックスして挑めました！素である陰の本望もお届けできたかと思います。笑
ぜひたくさん！たくさん！ご覧ください
■時田音々
sejuとして初めてのテレビ番組に出演させていただき、とてもうれしいです！番組では私たちが『新人記者』となって様々なことに挑戦しながら魅力をレポートしています。この番組を通して、sejuの魅力もたくさんの方に届いたら嬉しいです。笑いも感動もある番組になっていると思うので、 普段あまり見られない私たちの姿もぜひ注目してみてください！
■田仲埜愛
初めての冠番組で、収録もとても楽しかったです！sejuメンバーの素の雰囲気や、普段見られない一面も見られちゃいます
お楽しみにー！
■多田梨音
初めてのseju冠番組!!
すごくドキドキで楽しみな気持ちでいっぱいです！収録では、芝編集長の鋭いツッコミですごく盛り上がって楽しかったです！笑
私も素敵な記者になれるようがんばります！